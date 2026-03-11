Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο

Πώς έγινε το τροχαίο στην Πολίχνη / Βίντεο Σκάι

Tροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 25χρονο πεζό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη. Ένας 27χρονος οδηγός ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς. Ο ένας από αυτούς ηλικίας 25 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στα τραύματά του.

Φωτογραφία από το σημείο της τραγωδίας - Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πειραιάς: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη

Σε άλλο τροχαίο που σημειώθηκε στον Πειραιά, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 67, 20χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα 78 ετών, την οποία και εγκατέλειψε στο σημείο.

Κατά τη διαφυγή του συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Αμέσως μετά έπεσε πάνω σε κατάστημα.

Ο νεαρός συνέχισε την πορεία του και στην περιοχή της Πειραϊκής προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, εγκαταλείποντας επίσης το σημείο.