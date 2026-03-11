Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο

Τραυματίστηκε ακόμη ένας πεζός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 10:39 Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
11.03.26 , 10:30 FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212
11.03.26 , 10:23 «Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»
11.03.26 , 10:08 Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»
11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
11.03.26 , 09:52 Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying
11.03.26 , 09:43 Παναγιώτης Μπουγιούρης: Αποκάλυψε τον λόγο που έγινε... ξανθός!
11.03.26 , 09:42 Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
11.03.26 , 09:34 Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»
11.03.26 , 09:31 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες
11.03.26 , 09:29 Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
11.03.26 , 09:09 Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της
11.03.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Οι δύο γάμοι, το αλκοόλ και η μάχη με τον καρκίνο
11.03.26 , 08:58 Ποιος έκοψε τον Τεττέη- Ποιος ευθύνεται που δεν πήγε στον ΠΑΟ
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πώς έγινε το τροχαίο στην Πολίχνη / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με θύμα 25χρονο πεζό.
  • 27χρονος οδηγός ΙΧ έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, πέρασε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς.
  • Ο 25χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης.
  • Σε άλλο περιστατικό στον Πειραιά, 20χρονος παρέσυρε και εγκατέλειψε 78χρονη γυναίκα.

Tροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 25χρονο πεζό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 9 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη. Ένας 27χρονος οδηγός ΙΧ που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας δύο πεζούς. Ο ένας από αυτούς ηλικίας 25 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε στα τραύματά του.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με νεκρό 25χρονο πεζό

Φωτογραφία από το σημείο της τραγωδίας - Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Ο οδηγός συνελήφθη από την υποδιεύθυνση τροχαίας Θεσσαλονίκης. 

Πειραιάς: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη

Σε άλλο τροχαίο που σημειώθηκε στον Πειραιά, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 67, 20χρονος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα 78 ετών, την οποία και εγκατέλειψε στο σημείο.

Κατά τη διαφυγή του συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα. Αμέσως μετά έπεσε πάνω σε κατάστημα.

Ο νεαρός συνέχισε την πορεία του και στην περιοχή της Πειραϊκής προσέκρουσε σε έξι σταθμευμένα οχήματα, εγκαταλείποντας επίσης το σημείο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top