Ιράν: Εξαπέλυσε «την πιο βίαιη επίθεση» από την αρχή του πολέμου

Καμία προοπτική αποκλιμάκωσης του πολέμου δεν είναι ορατή στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει σφοδρότατη πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ βύθισαν 16 νακροθετικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο ισραηλινός στρατός απάντησε με νέο χτύπημα στα νότια του Λιβάνου.

Ιράν: «Η πιο σφοδρή και πιο βαριά επίθεση από την έναρξη του πολέμου»

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

ویدیوی دریافتی با شرح: 'فرودگاه مهرآباد #تهران ساعت ۳:۵۳'

بین ساعت ۳:۴۷ تا ۳:۵۰ هم پیام‌هایی از کرج به ویژه سمت #فردیس دریافت کردم که از حدود ۱۰ انفجار سنگین نوشته بودند.

چهارشنبه ۲۰ اسفند#Iran pic.twitter.com/4fp4TdP3Di — Vahid Online (@Vahid) March 11, 2026

Χαρακτηρίστηκε ως «η πιο σφοδρή και πιο βαριά πυραυλική επίθεση από την έναρξη του πολέμου», που διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο κυρίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα, καθώς και πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ. Ανάμεσα στους στόχους της επίθεσης του Ιράν ήταν η βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 16 σκάφη πόντισης ναρκών του Ιράν

Από την άλλη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν την Τρίτη 16 σκάφη του Ιράν, τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Προηγουμένως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές δια θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ έπληξε νότια συνοικία της Βηρυτού

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ έπληξε για ακόμη μια φορά νότια συνοικία της Βηρυτού σύμφωνα με λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από λιβανέζικα ΜΜΕ «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή σε νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή». Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عائشة بكار - بيروت (فيديو) pic.twitter.com/SmQFaXD5gG — هنا لبنان (@thisislebnews) March 11, 2026

Ισραηλινός πύραυλος έπληξε διαμέρισμα στο κέντρο της Βηρυτού και σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και το Αλ Τζαζίρα υπάρχουν τέσσερις νεκροί.

«Αντί να ισοπεδώσει ολόκληρο το κτίριο, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο το Λίβανο τις τελευταίες 10 ημέρες, αυτή η επίθεση κατέστρεψε εντελώς έναν ή δύο ορόφους αυτού του κτιρίου διαμερισμάτων στο κέντρο της Βηρυτού» ανέφερε ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, σημειώνοντας πως δεν είναι γνωστό ποιος ήταν ο στόχος.

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη νότια Βηρυτό - AP Images

«Το κτίριο εξακολουθεί να καίγεται. Τουλάχιστον δύο διαμερίσματα έχουν πάρει φωτιά, το ένα πάνω από το άλλο, και η ζημιά είναι πραγματικά εκτεταμένη. Καπνός βγαίνει από το κτίριο και οι πρώτοι ανταποκριτές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες πολύ κοντά η μία στην άλλη. Και το Ισραήλ πραγματοποίησε αυτή την επίθεση χωρίς καμία προειδοποίηση. Πρόκειται για μια περιοχή της Βηρυτού όπου οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα ήταν ασφαλείς. Οι εκτοπισμένες οικογένειες που έφυγαν από τη Νταχίγιε έχουν βρει καταφύγιο στην περιοχή και μερικές κοιμούνται στους δρόμους», πρόσθεσε.

צה"ל חיסל חוליית שיגור דקות לפני ששיגרה כלי טיס בלתי מאוישים מאיראן לעבר מדינת ישראל



חיל האוויר זיהה שלשום (ב'), מספר חיילים ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים של משטר הטרור האיראני באתר שיגור במערב איראן.



לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר חיסל מספר חיילים בחולייה, זאת לאחר שנכנסו… pic.twitter.com/SSyFVDs5Lz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 11, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε τέλος σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ», παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στα νότια της Βηρυτού - AP Images

Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας από την άλλη ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν», στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους - AP Images

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση “Πρίγκιπας Σουλτάν” αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο ανατολικό τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

Μέση Ανατολή: Επίθεση με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.



The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/KbPSSTSS3o — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 11, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.

Μέση Ανατολή: Drone έπληξε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Επίθεση και σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ - AP Images

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς. Όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση - ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Μέση Ανατλή: Επλήγη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Τέλος, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο Στενό του Ορμούζ .

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.