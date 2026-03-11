MasterChef: Η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν την ένωση - Δείτε το trailer

Όσα θα δούμε την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο MasterChef 10

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο της 11 Μαρτίου, οι μπριγάδες αντιμετωπίζουν την τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν την ένωση.
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει την κρίσιμη δοκιμασία στους παίκτες.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς αποκαλύπτει ότι οι ηττημένοι θα έχουν υποψήφιους προς αποχώρηση.
  • Η διαδικασία απαιτεί ταχύτητα και προσοχή στη λεπτομέρεια, με τους κριτές να ελέγχουν προσεκτικά τις προσπάθειες.
  • Η ένταση και ο ανταγωνισμός κορυφώνονται καθώς οι παίκτες προσπαθούν να ανταποκριθούν στα ζητούμενα.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης 11 Μαρτίου, οι μπριγάδες έρχονται ξανά αντιμέτωπες και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους κορυφώνεται.

MasterChef: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας;

Στο trailer βλέπουμε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει στους παίκτες ότι αυτή θα είναι η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν από την ένωση των δύο μπριγάδων

«Θα δώσουμε μάχη», σχολιάζει ο Γιώργος Α., λίγο πριν οι κουζίνες πάρουν και πάλι «φωτιά». Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς κάνει μια αποκάλυψη που προκαλεί ακόμα περισσότερο άγχος στους υποψήφιους MasterChefs.

MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι

«Από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι έχουν χάσει σε μονομαχία θα είναι όλοι υποψήφιοι προς αποχώρηση», σημειώνει ο chef.

MasterChef: Το απόλυτο θρίλερ πριν την ένωση των δύο μπριγάδων

MasterChef: Το απόλυτο θρίλερ πριν την ένωση των δύο μπριγάδων

Μόλις η κόρνα ηχήσει, εκπρόσωποι από κάθε μπριγάδα κατεβαίνουν κάτω και προσπαθούν να ανταποκριθούν στα διαφορετικά ζητούμενα. Η ταχύτητα, καθώς και η προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι το παν, ακόμα κι αν οι δοκιμασίες είναι φαινομενικά εύκολες.

Οι κριτές, από τους οποίους δεν ξεφεύγει τίποτα, ελέγχουν μία προς μία τις προσπάθειες των παικτών, εντοπίζοντας τις άκυρες και τις έγκυρες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε απόλυτο θρίλερ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 

 

