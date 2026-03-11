MasterChef: Η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν την ένωση - Δείτε το trailer

Στο επεισόδιο της Τετάρτης 11 Μαρτίου, οι μπριγάδες έρχονται ξανά αντιμέτωπες και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους κορυφώνεται.

Στο trailer βλέπουμε τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να ανακοινώνει στους παίκτες ότι αυτή θα είναι η τελευταία ομαδική δοκιμασία πριν από την ένωση των δύο μπριγάδων.

«Θα δώσουμε μάχη», σχολιάζει ο Γιώργος Α., λίγο πριν οι κουζίνες πάρουν και πάλι «φωτιά». Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς κάνει μια αποκάλυψη που προκαλεί ακόμα περισσότερο άγχος στους υποψήφιους MasterChefs.

«Από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι έχουν χάσει σε μονομαχία θα είναι όλοι υποψήφιοι προς αποχώρηση», σημειώνει ο chef.

MasterChef: Το απόλυτο θρίλερ πριν την ένωση των δύο μπριγάδων

Μόλις η κόρνα ηχήσει, εκπρόσωποι από κάθε μπριγάδα κατεβαίνουν κάτω και προσπαθούν να ανταποκριθούν στα διαφορετικά ζητούμενα. Η ταχύτητα, καθώς και η προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι το παν, ακόμα κι αν οι δοκιμασίες είναι φαινομενικά εύκολες.

Οι κριτές, από τους οποίους δεν ξεφεύγει τίποτα, ελέγχουν μία προς μία τις προσπάθειες των παικτών, εντοπίζοντας τις άκυρες και τις έγκυρες, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε απόλυτο θρίλερ.

