MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι

Με εξαίρεση τα ζευγάρια Πάνος - Γιώργος Κ., Κωνσταντίνος - Φωτεινούλα και τους νικητές της δοκιμασίας, Τάσος - Ανδρέας, όλοι οι υπόλοιποι κινδύνευσαν να βγουν στον τάκο, καθώς δεν τα πήγαν καλά στο Τεστ Δημιουργικότητας.

Ο Τάσος, ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Γιώργο, του οποίου βγήκε… ξινό το γλυκό. Με την απόφασή του συμφώνησαν όλοι οι συμπαίκτες του.

Στη συνέχεια, τα μπλοκάκια βγήκαν, με τους «κόκκινου»ς να γράφουν το όνομα του παίκτη που θέλουν να δουν με μαύρη ποδιά. Οι αρνητικές ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα στον Χρήστο και τη Μενεξιά. Ο Νίκος έμελλε να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά, η ισοψηφία αποφεύχθηκε, αφού ο παίκτης «κάρφωσε» τη Μενεξιά, η οποία είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση.

«Μια χαρά το περίμενα. Ελπίζω να μη χρειαστεί να μαγειρέψουμε και να είμαστε ασφαλείς. Να νικήσουμε στην ομαδική», δήλωσε αρχικά, απευθυνόμενη στον Πάνο Ιωαννίδη.

«Δεν ξέρω πώς να νιώσω. Είμαι ξενερωμένη. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που σκέφτομαι. Ναι μεν η μπαλοτίνα ήταν δικό μου λάθος, θα ήθελα όμως να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η επικοινωνία μας. Δηλαδή είναι και άδικο να το πάρω όλο εγώ πάνω μου, αλλά είναι άδικο να ρίξω τις ευθύνες και στον Γιάννη. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω», εξομολογήθηκε αμέσως μετά στις κάμερες.

Ο Νίκος, αν και περίμενε ότι θα ψηφιστεί, έλαβε μόλις μία αρνητική ψήφο από τον Γιάννη, ενώ για δεύτερη φορά η Φωτεινούλα ψήφισε παίκτη που ήταν ήδη υποψήφιος και διόρθωσε το λάθος της λίγο αργότερα.

