MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι

Ο Νίκος καθόρισε το αποτέλεσμα στην ψηφοφορία της κόκκινης μπριγάδας

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος και ο Ανδρέας κέρδισαν τη δοκιμασία, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες κινδύνευσαν.
  • Ο Τάσος υπέδειξε τον Γιώργο ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση, συμφωνώντας όλοι οι συμπαίκτες του.
  • Η Μενεξιά και ο Χρήστος έλαβαν αρνητικές ψήφους, με τον Νίκο να αποφασίζει τελικά για τη Μενεξιά.
  • Η Φωτεινούλα έκανε γκάφα ψηφίζοντας παίκτη που ήταν ήδη υποψήφιος, διορθώνοντάς το αργότερα.
  • Η Φωτεινούλα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την επικοινωνία στην ομάδα.

Με εξαίρεση τα ζευγάρια Πάνος - Γιώργος Κ., Κωνσταντίνος - Φωτεινούλα και τους νικητές της δοκιμασίας, Τάσος - Ανδρέας, όλοι οι υπόλοιποι κινδύνευσαν να βγουν στον τάκο, καθώς δεν τα πήγαν καλά στο Τεστ Δημιουργικότητας. 

MasterChef: «Οδηγοί και ακόλουθοι» - Το δύσκολο Τεστ Δημιουργικότητας

Ο Τάσος, ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Γιώργο, του οποίου βγήκε… ξινό το γλυκό. Με την απόφασή του συμφώνησαν όλοι οι συμπαίκτες του.

MasterChef: Ο Τάσος υπέδειξε ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση τον Γιώργο

Στη συνέχεια, τα μπλοκάκια βγήκαν, με τους «κόκκινου»ς να γράφουν το όνομα του παίκτη που θέλουν να δουν με μαύρη ποδιά. Οι αρνητικές ψήφοι μοιράστηκαν ανάμεσα στον Χρήστο και τη Μενεξιά. Ο Νίκος έμελλε να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά, η ισοψηφία αποφεύχθηκε, αφού ο παίκτης «κάρφωσε» τη Μενεξιά, η οποία είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση.

«Μια χαρά το περίμενα. Ελπίζω να μη χρειαστεί να μαγειρέψουμε και να είμαστε ασφαλείς. Να νικήσουμε στην ομαδική», δήλωσε αρχικά, απευθυνόμενη στον Πάνο Ιωαννίδη.

MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»

«Δεν ξέρω πώς να νιώσω. Είμαι ξενερωμένη. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που σκέφτομαι. Ναι μεν η μπαλοτίνα ήταν δικό μου λάθος, θα ήθελα όμως να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη η επικοινωνία μας. Δηλαδή είναι και άδικο να το πάρω όλο εγώ πάνω μου, αλλά είναι άδικο να ρίξω τις ευθύνες και στον Γιάννη. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρω», εξομολογήθηκε αμέσως μετά στις κάμερες.

MasterChef: Η Μενεξιά είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση

Ο Νίκος, αν και περίμενε ότι θα ψηφιστεί, έλαβε μόλις μία αρνητική ψήφο από τον Γιάννη, ενώ για δεύτερη φορά η Φωτεινούλα ψήφισε παίκτη που ήταν ήδη υποψήφιος και διόρθωσε το λάθος της λίγο αργότερα.

