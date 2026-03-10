MasterChef: Ποιο ζευγάρι κέρδισε τα 1.000 ευρώ στο Τεστ Δημιουργικότητας;

Το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας ήταν χωρισμένο σε οδηγούς και ακολούθους. Οι κριτές κάθε φορά δοκίμαζαν και αξιολογούσαν το πρωτότυπο πιάτο και το αντίγραφό του.
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Ο Πάνος με τον Γιώργο και ο Κωνσταντίνος με τη Φωτεινούλα έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, όμως οι προσπάθειές τους δεν αποδείχθηκαν οι καλύτερες. Το ζευγάρι που κέρδισε τη δοκιμασία και μοιράστηκε τα 1.000 ευρώ ήταν ο αρχηγός Τάσος, μαζί με τον Ανδρέα.
Η ημέρα για τον Ανδρέα μπορεί να ξεκίνησε επεισοδιακά, μετά την υλική ζημιά που προκάλεσε, ωστόσο είχε happy end! Ο Πάνος Ιωαννίδης θέλησε να τον πειράξει για το σπασμένο τζάμι, λέγοντας αστειευόμενος ότι τους χρωστάει 500 ευρώ.
MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»
Με εξαίρεση τα τρία προαναφερθέντα ζευγάρια, οι υπόλοιποι παίκτες της κόκκινης μπριγάδας είναι εκτεθειμένοι στο ενδεχόμενο να φορέσουν τη μαύρη ποδιά. Στην ψηφοφορία που ακολουθεί, οι παίκτες θα ψηφίσουν ως μονάδες και όχι ως ζευγάρια.
Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση;
