Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ

«Το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη γράφει +1 έτη»

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με φήμες που την θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ, λέγοντας ότι είναι καλά και δεν έχει να πει κάτι για τα δημοσιεύματα.
  • Οι φήμες υποδεικνύουν ότι η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ είναι σε φάση επαναδιαπραγμάτευσης.
  • Το συμβόλαιο της Κοσιώνη περιλαμβάνει +1 έτος, αλλά η απόφαση για τη συνέχιση θα ληφθεί από το κανάλι και την ίδια.
  • Η παρουσιάστρια φέρεται να ενοχλήθηκε από την μη παρουσίασή της στο έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
  • Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για λύση της συνεργασίας, αλλά η περίοδος είναι κρίσιμη.

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησε τη Σία Κοσιώνη τη στιγμή που έφευγε από τον τηλεοπτικό σταθμό με την ίδια να στέκεται προκειμένου να παραχωρήσει δηλώσεις. 

Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ με ευγένεια απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να απαντάει στα όσα λέγονται για εκείνη και την συνεργασία της με το κανάλι του Φαλήρου. «Δυστυχώς, πρέπει να φύγω γρήγορα. Είμαι καλά ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά. Πρέπει να φύγω γρήγορα, ευχαριστώ», είπε.

Σία Κοσιώνη: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω»

Οι φήμες τον τελευταίο καιρό θέλουν τη Σία Κοσιώνη και τη σχέση της με τον ΣΚΑΪ να μην είναι στα καλυτέρά της, καθώς το μέλλον της στο κανάλι βρίσκεται σε φάση επαναδιαπραγμάτευσης.

Όπως εξήγησε η Λιλή Πυράκη στην εκπομπή, το συμβόλαιο της παρουσιάστριας γράφει +1 έτη, ωστόσο η απόφαση για το αν θα συνεχίσει και του χρόνου θα παρθεί τόσο από το κανάλι, όσο και από την ίδια.

Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, η Σία Κοσιώνη ενοχλήθηκε από διάφορα θέματα που προέκυψαν στον σταθμό, όπως το γεγονός ότι ζήτησε να παρουσιάσει το έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό δε συνέβη. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για λύση της συνεργασίας, ωστόσο η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

