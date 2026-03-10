Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»

Οσα είπε η παρουσιάστρια για την επιστροφή της αγαπημένης εκπομπής

10.03.26 , 10:58 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για την πρεμιέρα της ταινίας "Τελευταία Κλήση".
  • Εξέφρασε την ενόχλησή της για την έντονη κατανάλωση φαγητού και τη χρήση κινητών στον κινηματογράφο.
  • Ανακοίνωσε την επιστροφή του "First Dates" με νέο κύκλο γυρισμάτων.
  • Αυτοχαρακτηρίστηκε ως το πιο περίεργο πράγμα της εκπομπής.
  • Η Ζενεβιέβ συνεχίζει ως οικοδέσποινα και "εθνική προξενήτρα" του "First Dates" μέχρι το 2026.

Στην πρεμιέρα της ταινίας Τελευταία Κλήση συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι η Λιάνα Ζημάλη τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»

Η creative director του GNTM και παρουσιάστρια του First Dates, απάντησε με χιούμορ στο τι την ενοχλεί στον κινηματογράφο: «Γενικότερα το να τρώνε πολύ έντονα, γιατί μπορείς να φας ποπ κορν και σαν άνθρωπος. Και τα κινητά τους αν δεν τα κλείνουνε, μπορώ να τσαντιστώ πάρα πολύ άσχημα», είπε προσθέτοντας: «Είμαι σαν αυτές τις κανονικές τις Karen, αρχίζω και κάνω Σςςς! Σςςς! Σςςς!. Ε, μισή ντροπή δική τους, μισή δική μου». 

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»

«Συνεχίζουμε γυρίσματα παιδιά. Όσοι είστε ελεύθεροι ελάτε, σας περιμένουμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία!», αποκάλυψε η «Ζεν» για την επιστροφή του First Dates.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»

Στην ερώτηση, αν θα δούμε κάτι περίεργο στα επόμενα ραντεβού, η Ζενεβιέβ απάντησε με το γνωστό της χιούμορ: «Ναι, εμένα. Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates!».

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζει να είναι η οικοδέσποινα και η «εθνική προξενήτρα», όπως η ίδια έχει αποκαλέσει τον εαυτό της, του First Dates στο Star και για το 2026. 

Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»

Μετά την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, η εκπομπή επιστρέφει με νέο κύκλο, με την ίδια να υποδέχεται τους singles στο πιο διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, προσφέροντας το δικό της μοναδικό στυλ, αυθορμητισμό και χιούμορ.

