Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε στη φετινή της εμπειρία και στη σχέση που ανέπτυξε με τα παιδιά του GNTM, τονίζοντας πως το δέσιμο ήταν έντονο και ουσιαστικό.

Όπως εξήγησε, ο χαρακτήρας των παιδιών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο κλίμα που δημιουργήθηκε: «Φέτος είχαμε δεθεί όλοι πάρα πολύ με τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά, τι να κάνω; Με τους καλούς κολλάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν διατηρεί επαφή με τα παιδιά που αποχώρησαν, η Ζενεβιέβ παραδέχτηκε πως έχουν επαφή κυρίως μέσω Instagram, αναφέροντας ειδικά την επικοινωνία της με την Ειρήνη.

Χιούμορ και… η κουζίνα

Με τον χαρακτηριστικό της χιούμορ, η Ζενεβιέβ μίλησε και για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με την κουζίνα: «Όχι, την αποφεύγω την κουζίνα, έχω τσακωθεί με την κουζίνα», είπε γελώντας.

«Εννοείται παιδί μου, έχω δύο παιδιά, δε βλέπω την κουζίνα λέω “ωχ, όχι αυτό το δωμάτιο, ξανά δεν μπαίνω”».

Ωστόσο, παραδέχτηκε πως στο τέλος η μαμά είναι αυτή που αναλαμβάνει τα πάντα: «Δε γίνεται αλλιώς. Η μαμά μου ήταν ζαχαροπλάστης και τα κάνω όλα».

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, όπως πάντα με ειλικρίνεια και χιούμορ, έδειξε την πιο ανθρώπινη πλευρά της, μιλώντας τόσο για τις σχέσεις της στο GNTM όσο και για την καθημερινότητά της ως μητέρα.

