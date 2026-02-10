Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της

Μαρία Τζομπανάκη: «Τα καλλιστεία δε μου προσέφεραν τίποτα»- H ηθοποιός εξήγησε πώς έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας του τίτλου ομορφιάς που είχε κερδίσει στα 17,5 της χρόνια- εκπομπή The 2night Show

Για τον τίτλο ομορφιάς που είχε κερδίσει στα 17,5 της χρόνια, την αδυναμία που έχει στον εγγονό της Αχιλλέα, αλλά και τη σχέση αγάπης και σεβασμού που έχει με τον σύζυγό της μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη.

Μαρία Τζομπανάκη με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη στη θεατρική της πρεμιέρα Φλαντρώ, τον Ιανουάριο του 2026/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Ήμουν μικρό κορίτσι, 17,5 ετών. Είχα δώσει πανελλήνιες για τη Νομική, πήγα και στο Εθνικό Θέατρο, έκανα κι αυτό μόνο και μόνο να δείξω στον μπαμπά ότι εγώ μπορώ να τα κάνω όλα κι αυτά που θέλεις κι αυτά που θέλω, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Τα καλλιστεία δε μου προσέφεραν τίποτα.

Θα έλεγα, ότι αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους που με ενδιέφερε η γνώμη τους να δουν ότι εκτός από όμορφη γυναίκα εκείνη την εποχή, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ήμουν κι ένα καλό μυαλό, ήμουν κι ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Δυστυχώς, υπήρχε ένα είδος ρατσισμού και υπάρχει, ίσως λιγότερο τώρα», περιέγραψε η δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή The 2night Show.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «σαχλαμάρα» και «μπούρδα» τον τίτλο της Μις Ελλάς. «Με στεναχώρησε γιατί έχασα χρόνο πολύτιμο, γιατί αν ήθελα να γίνω μοντέλο ή κάτι άλλο, όχι ηθοποιός με τον τρόπο που θέλω να υπάρχω, τότε ήταν μια καλή επιλογή», εξήγησε.

Τζομπανάκη: H αδυναμία στον εγγονό της- Με αποκαλεί «γιαγιά Μαράκι»

Ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά έχουν κάνει γιαγιά τη δημοφιλή ηθοποιό. Όπως αποκάλυψε η Μαρία Τζομπανάκη, ο μικρός Αχιλλέας τη φωνάζει «γιαγιά Μαράκι».

«Κάνουμε τρέλες με τον Αχιλλέα μου και κάνουμε πράγματα που δε θέλουν οι γονείς να κάνουμε, αλλά γι’ αυτό είναι οι γιαγιάδες. Δε θα πω τι κάνουμε, γιατί θα με δείρουν. Αυτά είναι μεταξύ εμένα και του Αχιλλέα μου. Είναι η σχέση που κάνουμε. Σέβομαι τις αρχές που δίνουν τα παιδιά, δεν τις διαρρηγνύω αλλά έχουμε κι εμείς αυτά που μας ενώνουν», αποκάλυψε.

Μαρία Τζομπανάκη- Ορφέας Αυγουστίδης -Γεωργία Κρασσά σε θεατρική πρεμιέρα, το 2022/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Είναι οι γονείς που δίνουν την ευθεία και εμείς θα κάνουμε όλα τα άλλα», συμπλήρωσε.

Μαρία Τζομπανάκη: Όσα είπε για τη σχέση με τον εγγονό της

Τζομπανάκη: «Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα»

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε και για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, ο οποίος είναι CEO σε φαρμακευτική εταιρία και για μεγάλα διαστήματα βρίσκεται στο εξωτερικό.

Μαρία Τζομπανάκη: Τα λόγια αγάπης για τον σύζυγό της

«Η βάση του είναι στην Ελβετία για να είναι στην Ευρώπη πιο κοντά σε μένα και κινείται σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Πρέπει να επισκέπτεται εργοστάσια, να βλέπει συναδέλφους, να βλέπει επενδυτές, να πηγαίνει Αμερική, να πηγαίνει Κορέα…βρισκόμαστε όμως. Τώρα με το θέατρο είναι δύσκολο να πηγαίνω μαζί του. Έχουμε πάει σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία τώρα θα αρχίσουμε, όπου να ‘ναι. Είναι μακρινά ταξίδια αυτά, τα έχω κάνει μόνη μου», εξήγησε.

«Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με κεφαλαία. Είναι αυτό που θα ήθελα να είναι δίπλα μου ένας άντρας. Σέβεται την προσωπικότητά μου, την καταγωγή μου, τις αρχές μου και τη δουλειά μου και τη μητρική ιδιότητα που έχω. Δηλαδή ξέρει ότι πάντα το παιδί είναι πάνω από όλους και από όλα. Είναι gentleman, είναι γενναιόδωρος, έχει μεγάλη πλάκα, έχει χιούμορ και είναι σύντροφος. Αυτό πρέπει να είναι», κατέληξε.