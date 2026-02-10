Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της

Τα λόγια αγάπης και σεβασμού για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
10.02.26 , 10:36 Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
10.02.26 , 10:34 Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου
10.02.26 , 10:19 Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγέλιες σε βάρος του αδερφού του
10.02.26 , 10:09 «Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας
10.02.26 , 10:07 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της
10.02.26 , 10:05 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»
10.02.26 , 09:45 Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ αναισθησιολόγος- Έκοβε αποδείξεις ακόμη και...10 €
10.02.26 , 09:41 Ορέστης Τζιόβας: «Δεν έστειλα βιογραφικό για την ταινία του Μπραντ Πιτ»
10.02.26 , 09:31 Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς
10.02.26 , 09:28 Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της
10.02.26 , 09:26 Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
10.02.26 , 09:19 Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία
10.02.26 , 09:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Τζομπανάκη: «Τα καλλιστεία δε μου προσέφεραν τίποτα»- H ηθοποιός εξήγησε πώς έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας του τίτλου ομορφιάς που είχε κερδίσει στα 17,5 της χρόνια- εκπομπή The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τον τίτλο ομορφιάς που είχε κερδίσει στα 17,5 της χρόνια, την αδυναμία που έχει στον εγγονό της Αχιλλέα, αλλά και τη σχέση αγάπης και σεβασμού που έχει με τον σύζυγό της μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη

Μαρία Τζομπανάκη με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη στη θεατρική της πρεμιέρα Φλαντρώ, τον Ιανουάριο του 2026/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρία Τζομπανάκη με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη στη θεατρική της πρεμιέρα Φλαντρώ, τον Ιανουάριο του 2026/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Ήμουν μικρό κορίτσι, 17,5 ετών. Είχα δώσει πανελλήνιες για τη Νομική, πήγα και στο Εθνικό Θέατρο, έκανα κι αυτό μόνο και μόνο να δείξω στον μπαμπά ότι εγώ μπορώ να τα κάνω όλα κι αυτά που θέλεις κι αυτά που θέλω, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Τα καλλιστεία δε μου προσέφεραν τίποτα.

Θα έλεγα, ότι αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους που με ενδιέφερε η γνώμη τους να δουν ότι εκτός από όμορφη γυναίκα εκείνη την εποχή, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ήμουν κι ένα καλό μυαλό, ήμουν κι ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Δυστυχώς, υπήρχε ένα είδος ρατσισμού και υπάρχει, ίσως λιγότερο τώρα», περιέγραψε η δημοφιλής ηθοποιός στην εκπομπή The 2night Show.

Μάλιστα, χαρακτήρισε «σαχλαμάρα» και «μπούρδα» τον τίτλο της Μις Ελλάς. «Με στεναχώρησε γιατί έχασα χρόνο πολύτιμο, γιατί αν ήθελα να γίνω μοντέλο ή κάτι άλλο, όχι ηθοποιός με τον τρόπο που θέλω να υπάρχω, τότε ήταν μια καλή επιλογή», εξήγησε. 

Τζομπανάκη: H αδυναμία στον εγγονό της- Με αποκαλεί «γιαγιά Μαράκι»

Ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά έχουν κάνει γιαγιά τη δημοφιλή ηθοποιό. Όπως αποκάλυψε η Μαρία Τζομπανάκη, ο μικρός Αχιλλέας τη φωνάζει «γιαγιά Μαράκι».

«Κάνουμε τρέλες με τον Αχιλλέα μου και κάνουμε πράγματα που δε θέλουν οι γονείς να κάνουμε, αλλά γι’ αυτό είναι οι γιαγιάδες. Δε θα πω τι κάνουμε, γιατί θα με δείρουν. Αυτά είναι μεταξύ εμένα και του Αχιλλέα μου. Είναι η σχέση που κάνουμε. Σέβομαι τις αρχές που δίνουν τα παιδιά, δεν τις διαρρηγνύω αλλά έχουμε κι εμείς αυτά που μας ενώνουν», αποκάλυψε.

Μαρία Τζομπανάκη- Ορφέας Αυγουστίδης -Γεωργία Κρασσά σε θεατρική πρεμιέρα, το 2022/  NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαρία Τζομπανάκη- Ορφέας Αυγουστίδης -Γεωργία Κρασσά σε θεατρική πρεμιέρα, το 2022/  NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Είναι οι γονείς που δίνουν την ευθεία και εμείς θα κάνουμε όλα τα άλλα», συμπλήρωσε. 

Μαρία Τζομπανάκη: Όσα είπε για τη σχέση με τον εγγονό της

Μαρία Τζομπανάκη: Όσα είπε για τη σχέση με τον εγγονό της

Τζομπανάκη: «Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με κεφαλαία γράμματα»

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε και για τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, ο οποίος είναι CEO σε φαρμακευτική εταιρία και για μεγάλα διαστήματα βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Μαρία Τζομπανάκη: Τα λόγια αγάπης για τον σύζυγό της

Μαρία Τζομπανάκη: Τα λόγια αγάπης για τον σύζυγό της

Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της

«Η βάση του είναι στην Ελβετία για να είναι στην Ευρώπη πιο κοντά σε μένα και κινείται σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Πρέπει να επισκέπτεται εργοστάσια, να βλέπει συναδέλφους, να βλέπει επενδυτές, να πηγαίνει Αμερική, να πηγαίνει Κορέα…βρισκόμαστε όμως. Τώρα με το θέατρο είναι δύσκολο να πηγαίνω μαζί του. Έχουμε πάει σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία τώρα θα αρχίσουμε, όπου να ‘ναι. Είναι μακρινά ταξίδια αυτά, τα έχω κάνει μόνη μου», εξήγησε.

«Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με κεφαλαία. Είναι αυτό που θα ήθελα να είναι δίπλα μου ένας άντρας. Σέβεται την προσωπικότητά μου, την καταγωγή μου, τις αρχές μου και τη δουλειά μου και τη μητρική ιδιότητα που έχω. Δηλαδή ξέρει ότι πάντα το παιδί είναι πάνω από όλους και από όλα. Είναι gentleman, είναι γενναιόδωρος, έχει μεγάλη πλάκα, έχει χιούμορ και είναι σύντροφος. Αυτό πρέπει να είναι», κατέληξε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
 |
ΕΓΓΟΝΟΣ
 |
ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΒΗΣ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top