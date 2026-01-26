Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της

Στην παράσταση Φλαντρώ πρωταγωνιστεί η Μαρία Τζομπανάκη, με πλήθος επώνυμων να δίνει το «παρών». Ανάμεσά τους κι ο σύζυγός της, Γιάννης Βάλβης.

Το αγαπημένο ζευγάρι δεν παρέλειψε να ποζάρει για τους φωτογράφους.

Η Μαρία Τζομπανάκη παντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη τον Σεπτέμβριο του 2016, ύστερα από έναν χρόνο γνωριμίας, στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη, συγκεκριμένα στο γραφικό εκκλησάκι του Άη-Δημήτρη στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, το αγαπημένο χωριό της ηθοποιού. Στον γαμπρό την παρέδωσε ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης -τον οποίο απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον επίσης ηθοποιό Ντίνο Αυγουστίδη. Φορούσε ένα εντυπωσιακό δαντελένιο νυφικό αλλά κι ένα στεφάνι που έκλεβε την παράσταση.

Ο Γιάννης Βάλβης είναι επιχειρηματίας. Ζει και εργάζεται στην Αμερική πολλά χρόνια. Έτσι η ηθοποιός, όποτε της το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις πηγαίνει στο σπίτι τους στη Νέα Υόρκη. Έχει μοιράσει τη ζωή της μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Τα χιλιόμετρα που τους χωρίζουν δεν έχουν σταθεί εμπόδιο στον έρωτά τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός τον περασμένο Δεκέμβριο στο Happy Day, τόνισε ότι δε ζηλεύει τον σύζυγό της, αντίθετα όταν δεν καταφέρνουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ανησυχεί για εκείνον.

Το μεγαλύτερο διάστημα που η ηθοποιός έχει να βρεθεί με τον σύζυγό της είναι αυτό των δύο μηνών, με την ίδια να αναφέρει, πως πρόσφατα του εξέφρασε την επιθυμία της να τον συναντήσει. Όπως δήλωσε για τη σχέση εξ αποστάσεως: «Του έλεγα χθες “Γιάννη πότε θα έρθεις”, μου λέει “προσπαθώ”. Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες, γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά. Δε με πιάνει το παράπονο γιατί άλλες έχουν άνδρα και δεν έχουν πραγματικά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Αν δεν τον βρω ανησυχώ, δεν ζηλεύω γιατί είναι μόνος του».