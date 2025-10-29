Μαρία Τζομπανάκη: «Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ»

Η σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή τον ρόλο της στη νέα σειρά του Alpha Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Μαρία Τζομπανάκη: «Είμαι πολύ καλή πεθερά»- Όσα είπε για τη νύφη της

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, ο οποίος ακολουθεί με επιτυχία τα καλλιτεχνικά της βήματα, αλλά και για τον γάμο της με τον σύζυγό της, Γιάννη, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από την προσωπική της ζωή.

Ορφέας Αυγουστίδης: Το σχόλιο της Μαρίας Τζομπανάκη για τα... Φαντάσματα!

Μαρία Τζομπανάκη: «Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ»

Στιγμιότυπο από τον γάμο της Μαρίας Τζομπανάκη με τον Γιάννη Βάλβη / Πηγή: Super Κατερίνα

«Με τον άντρα μου είμαι παντρεμένη 10 χρόνια και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Ξεχωρίζω τον μεγάλο έρωτα από την αγάπη που έχει και τον έρωτα μέσα. Ήταν και είναι κάτι ολοκληρωμένο με τον Γιάννη. Έχω διανύσει τη ζωή, έχω αγαπηθεί, έχω αγαπήσει, έχω ερωτευτεί, με έχουν ερωτευτεί και ξέρω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία σήμερα… δεν είναι μόνο η λίμπιντο, είναι η ομορφιά που έχεις μέσα σου, η ομορφιά του χαρακτήρα σου, της ψυχής σου, που δεν γερνάει, δεν φθείρεται.

Όταν το ανταλλάσσεις με τον άνθρωπό σου, με το παιδί σου, τον σύντροφό σου, αυτό σε κάνει πάντα μοναδικό για αυτόν. Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ» εξομολογήθηκε η καταξιωμένη ηθοποιός. 

Μαρία Τζομπανάκη - Γιάννης Βάλβης: Ένας γάμος βγαλμένος από κρητικό παραμύθι

Η Μαρία Τζομπανάκη και ο επιχειρηματίας - επιστήμονας Γιάννης Βάλβης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, σε μια τελετή γεμάτη κρητικό χρώμα και συγκίνηση.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, παρουσία περίπου 200 καλεσμένων.

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του γάμου ήταν όταν ο Ορφέας Αυγουστίδης συνόδευσε τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, ως την εκκλησία και την παρέδωσε συγκινημένος στον γαμπρό..

Ακολούθησε παραδοσιακό κρητικό γλέντι στην πλατεία του χωριού, με πολύ χορό, χαμόγελα και μουσική από τον Μανώλη Κονταρό, που κράτησε το κέφι ζωντανό μέχρι αργά

