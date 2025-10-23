Μαρία Τζομπανάκη: «Είμαι πολύ καλή πεθερά»- Όσα είπε για τη νύφη της

Μαρία Τζομπανάκη: Όσα είπε για τον γιο της, τη σχέση με τη νύφη της και τους δικούς της γονείς/ βίντεο Happy Day

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, τη νύφη της και το πώς είναι η ίδια ως πεθερά, με αφορμή τον ρόλο της Ευανθίας που υποδύεται στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Στη σειρά, η ηθοποιός ενσαρκώνει την «αδίστακτη» πεθερά που κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, προκειμένου να διαλύσει τον γάμο του γιου της. Στην πραγματική της ζωή, όμως, η Μαρία Τζομπανάκη, είναι πολύ καλή πεθερά, όπως εξομολογείται η ίδια.

«Εγώ εμπιστεύτηκα τον Ορφέα από πολύ νωρίς. Έχει διαλέξει και έχει διαλεχθεί από μια υπέροχη γυναίκα, τη νύφη μου, που είναι το Γεωργιώ μου, δεν τη λέω εγώ “νύφη”. Την αισθάνομαι σαν παιδί μου. Είναι οι τρεις τους που είναι τα παιδιά μου, ο Ορφέας μου, η Γιωργία μου και ο Αχιλλέας μου», είπε η ηθοποιός στο Happy Day για τη σύζυγό του γιου της, Γεωργία Κρασσά.

«Δεν είμαι παρεμβατική στη ζωή του γιου μου. Από την αρχή τον εμπιστευόμουν. Ας πούμε, στα 8 του χρόνια του έδωσα το χαρτζιλίκι της εβδομάδας και του είπα “θα το χειριστείς όπως θέλεις”. Και το έκανε καλά. Κάποια στιγμή τον είδα και μου λέει “έχω μαζέψει αυτά τα λεφτά. Θέλω να πάρω αυτό”.

Έμαθε από νωρίς να στηρίζεται στη λογική και τα σχέδιά του. Ήταν και τρελούλης βέβαια, εντάξει. Δε λέω ότι ήταν ένα παιδί μούχλα ή ένα παιδί που έλεγες το τέλειο παιδί. Για μένα βέβαια είναι τέλειος. Ήταν πάντα τέλειος», πρόσθεσε.

Μαρία Τζομπανάκη: «Η μάνα μου ήταν καλή πεθερά και μου έδωσε καλό παράδειγμα»

Στη συνέχεια, η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τους δικούς της γονείς. «Η μάνα μου ήταν καλή πεθερά. Ήταν πολύ διακριτική και μου έδωσε καλό παράδειγμα. Η μαμά μου ήταν καταρχήν... γλυκιά και σκληρή μαζί. Ήταν μια πάρα πολύ καλή μάνα που την αγαπήσαμε και τα τέσσερα παιδιά της πάρα πολύ και μας έλειψε πάρα πολύ όταν έφυγε», εξομολογήθηκε.

«Έφυγε νωρίς. Τα εγγόνια της δηλαδή δεν τη γνώρισαν πολύ. Να την έχω ήθελα πολύ και τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου έζησε άλλα 12 χρόνια από τότε που έφυγε και μου έλεγε πολλές φορές “αχ να ‘βλεπε τον Ορφέα μας, αχ να ζούσε να έβλεπε τον Ορφέα μας. Που καμάρωνε πάρα πολύ για αυτόν ο πατέρας μου. Η μάνα μου τον είχε λατρέψει», παραδέχτηκε.

Τζομπανάκη: «Έχω αγαπηθεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους που αγάπησα κι εγώ»

Ο σύζυγός της, Γιάννης Βάλβης, ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

«Ο Γιάννης μου είναι Ελβετία, πάει Αμερική, πάω κι εγώ. Η σχέση μας συντηρείται με αγάπη, σεβασμό, εμπιστοσύνη που είναι πολύ σημαντικό.

Δεν έχω κανένα παράπονο. Έχω αγαπηθεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους που αγάπησα κι εγώ

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σοβαρή περιπέτεια που περνά με την υγεία του ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος, με τον οποίο συνεργάζονταν στον «Σασμό».

«Το ξέρω πολύ καιρό, αλλά είχαμε πει να μην το λέμε μέχρι να συνέλθει. Δυστυχώς, θα πάρει πολύ χρόνο για να συνέλθει αυτός ο καταπληκτικός συνάδελφος που έχει δύο ανήλικα παιδιά, θα χρειαστούν στήριξη οικονομική. Ο Στάθης ο Μαντζώρος χρειάζεται τη στήριξη όλων μας και κυρίως αυτών που έχουν μεγάλη δύναμη», είπε.

Η Μαρία Τζομπανάκη θα παίζει φέτος στην παράσταση «Φλαντρώ» στο θέατρο Αλάμπρα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.



