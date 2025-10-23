Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates

Νέο επεισόδιο σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, στις 21:00 στο Star

23.10.25 , 14:15 Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates
Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

«Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates» - Δείτε sneak preview

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η αγάπη κάνει χιλιόμετρα, γελάει δυνατά και… δοκιμάζει τα όριά της!

Η Κατερίνα έχει βαρεθεί τους Βέλγους και αποφάσισε να ταξιδέψει ως την Αθήνα για να βρει τον έρωτα, φυσικά στο πιο σωστό μέρος, στο εστιατόριο του First Dates! Αναζητά ένα αγόρι με χιούμορ και λιτό λεξιλόγιο, για να τον καταλαβαίνει. Ο Βαγγέλης, με το εξαιρετικό του στυλ, το λαμπερό του χαμόγελο και την αισθησιακή του φωνή, ίσως είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει η γλυκιά Κατερίνα.

First Dates - Άρτεμις σε Γιώργο: «Κι εγώ θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού»

Η Λιάνα δηλώνει αυθόρμητη, ευαίσθητη και πεισματάρα. Δεν είναι σίγουρη τι να περιμένει ή τι μπορεί να προκύψει στο αποψινό της ραντεβού. Για ένα πράγμα είναι απόλυτα βέβαιη, θέλει ένα ραντεβού γεμάτο γέλιο και χαρά. Ο Κωνσταντίνος ψάχνει μια γυναίκα με ωραίο βλέμμα, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Το ραντεβού θα έχει σίγουρα άφθονο χιούμορ, θα έχει όμως και συνέχεια;

Η Χλόη είναι vegan και ο Άρης είναι αγρότης. Και οι δύο ψάχνουν αυτό το «κάτι», που θα τους κεντρίσει το ενδιαφέρον. Πολλοί μεγάλοι έρωτες ξεκίνησαν από μεγάλες κόντρες. Θα καταφέρει, άραγε, αυτό το ζευγάρι να ξεπεράσει τις διαφορές του ή αυτή η κόντρα θα έχει αρχή και τέλος στο First Dates;

Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις είναι στο μενού του αποψινού First Dates

Γέλιο, χημεία και απρόσμενες αντιθέσεις στο αποψινό μενού του First Dates

First Dates: Ο ποδοσφαιριστής Σταμάτης ξέρει ακριβώς τι θέλει!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates

FIRST DATES
 |
FIRST DATES TRAILER
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
