Απάντηση Νετανιάχου στις φήμες ότι δε ζει: «Λατρεύω τον καφέ & τον λαό μου»

Το βίντεο στο TikTok - Ο λόγος που έδειξε τα δάχτυλα των χεριών του

15.03.26 , 19:59 Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο κοντά στη Βουλή, με θύμα έναν 63χρονο
15.03.26 , 19:22 MINI JCW Aceman: Μάγεψε στους δρόμους του Τόκιο
15.03.26 , 18:39 Ντέρμπι θρίλερ μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας - Δείτε το trailer
15.03.26 , 17:59 Απάντηση Νετανιάχου στις φήμες ότι δε ζει: «Λατρεύω τον καφέ & τον λαό μου»
15.03.26 , 17:36 Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
15.03.26 , 17:13 Το μετάνιωσε ο Αταμάν για Γιουρτσεβέν; Τι λέει σερβικό δημοσίευμα
15.03.26 , 17:13 Ρόδος: Nεκρός ο 81χρονος ερασιτέχνης ψαράς που αγνοούταν
15.03.26 , 16:57 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Δεν ήμουν έτοιμος για τον θάνατο των γονιών μου»
15.03.26 , 16:24 Ελίνα Παπίλα για Γιώργο Λιάγκα: «Έχουν υπάρξει στιγμές που με έχει σοκάρει»
15.03.26 , 16:16 Είσαι μακαρονάς; Αυτές είναι οι συνταγές που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια
15.03.26 , 15:27 Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο φίλος του 20χρονου θύματος
15.03.26 , 15:23 Χρήστος Λούλης: Η αποκάλυψη για όταν... αμφισβήτησε τη Ζέτα Μακρυπούλια!
15.03.26 , 14:45 Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός θα είναι ο κουμπάρος στο γάμο με τον Κουτσουμπή
15.03.26 , 14:45 Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στην καρδιά του Τελ Αβίβ
15.03.26 , 14:15 Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Διάβαζε στο σκοτάδι με τα ποντίκια, αλλά κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επέμβαση στον Λίβανο/ Kεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star 14/3/26
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντέτεινε φήμες για τον θάνατό του με βίντεο στο TikTok, δηλώνοντας ότι είναι καλά και αγαπά τον καφέ και τον λαό του.
  • Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε τις φήμες περί θανάτου του ως «Fake news» και επιβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επανέλαβαν τις απειλές τους κατά του Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι τον καταδιώκουν.
  • Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε προηγμένο πύραυλο κατά ισραηλινής αεροπορικής βάσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει 850 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 107 παιδιών.

Mε ένα βίντεο στο TikTok ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι δεν είναι ζωντανός.

Νετανιάχου: To  βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Νετανιάχου: To  βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Ο Νετανιάχου δείχνει χαλαρός και ευδιάθετος να παραγγέλνει τον καφέ του από καφετέρια.

«Λατρεύω τον καφέ. Λατρεύω τον λαό μου», ακούγεται να λέει καθώς δοκιμάζει τον καφέ του σε χάρτινο ποτήρι take away.

Νετανιάχου: To  βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Νετανιάχου: To  βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Στη συνέχεια, δείχνει στην κάμερα τα δάχτυλα και των δύο χεριών του, ως απάντηση στις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του ήταν προϊόν ΑΙ. Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου παρατήρησαν πως σε κάποια καρέ φαινόταν να έχει έξι δάχτυλα, με το βίντεο να διαδίδεται στα social media.

Νετανιάχου: To βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Νετανιάχου: To βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Νωρίτερα σήμερα, κυκλοφόρησαν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπονοούσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομών από το Ιράν. Το γραφείο του ισραηλινού πρωιθυπουργού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «Fake news». «Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι μια χαρά», απάντησε χαρακτηριστικά σε ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu που επικοινώνησε με το γραφείο του Νετανιάχου.

Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στην καρδιά του Τελ Αβίβ

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν τις απειλές τους προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα ότι τον καταδιώκουν και θα τον σκοτώσουν.  «Αν είναι ακόμα ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε με όλη μας τη δύναμη» ανέφεραν σε νέα δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, στρατιωτική πηγή του Ισραήλ διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «έλλειψη εξοπλισμών αναχαίτισης» πυραύλων στο Ισραήλ, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της ισραηλινό-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. 

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας», συμπλήρωσε η ίδια πηγή. 

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Τα συστήματα Merops και το Μπαχρέιν στον πόλεμο

Επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ενημερωτικός ιστότοπος Semafor μετέδωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι «υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων». 

Χεζμπολάχ: «Εκτοξεύσαμε προηγμένο πύραυλος εναντίον αεροπορικής βάσης στο κεντρικό Ισραήλ»

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε σήμερα πως στοχοθέτησε με έναν «προηγμένο πύραυλο» την αεροπορική βάση Παλματσίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία διεξάγεται μια ευρεία εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου. 

Το Ισραήλ Ετοιμάζει Μεγάλη Χερσαία Επέμβαση στον Λίβανο - Video

Σε ένα δελτίο Τύπου, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρινίζει πως η βάση, στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ, «απέχει 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα» μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. 

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που εισέρχονται σε λιβανέζικο έδαφος, κοντά στα σύνορα. 

Λίβανος: 850 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου έχουν προκαλέσει τον θάνατο, από τις 2 Μαρτίου, 850 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 107 παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε έναν νέο απολογισμό. 

Ο προηγούμενος απολογισμός, που δημοσιεύτηκε χθες, έκανε λόγο για 826 νεκρούς.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 66 γυναίκες και 32 μέλη του ιατρικού προσωπικού, διευκρίνισε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο, 2.105 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο εβδομάδες πολέμου. 
 

