Απάντηση Νετανιάχου στις φήμες ότι δε ζει: «Λατρεύω τον καφέ & τον λαό μου»

Mε ένα βίντεο στο TikTok ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε στις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι δεν είναι ζωντανός.

Νετανιάχου: To βίντεο απάντηση στις φήμες ότι δεν είναι ζωντανός/ TikTok

Ο Νετανιάχου δείχνει χαλαρός και ευδιάθετος να παραγγέλνει τον καφέ του από καφετέρια.

«Λατρεύω τον καφέ. Λατρεύω τον λαό μου», ακούγεται να λέει καθώς δοκιμάζει τον καφέ του σε χάρτινο ποτήρι take away.

Στη συνέχεια, δείχνει στην κάμερα τα δάχτυλα και των δύο χεριών του, ως απάντηση στις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του ήταν προϊόν ΑΙ. Ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου παρατήρησαν πως σε κάποια καρέ φαινόταν να έχει έξι δάχτυλα, με το βίντεο να διαδίδεται στα social media.

Νωρίτερα σήμερα, κυκλοφόρησαν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υπονοούσαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επιδρομών από το Ιράν. Το γραφείο του ισραηλινού πρωιθυπουργού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «Fake news». «Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι μια χαρά», απάντησε χαρακτηριστικά σε ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu που επικοινώνησε με το γραφείο του Νετανιάχου.

Νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν τις απειλές τους προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα ότι τον καταδιώκουν και θα τον σκοτώσουν. «Αν είναι ακόμα ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε με όλη μας τη δύναμη» ανέφεραν σε νέα δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, στρατιωτική πηγή του Ισραήλ διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «έλλειψη εξοπλισμών αναχαίτισης» πυραύλων στο Ισραήλ, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της ισραηλινό-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ενημερωτικός ιστότοπος Semafor μετέδωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι «υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων».

Χεζμπολάχ: «Εκτοξεύσαμε προηγμένο πύραυλος εναντίον αεροπορικής βάσης στο κεντρικό Ισραήλ»

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε σήμερα πως στοχοθέτησε με έναν «προηγμένο πύραυλο» την αεροπορική βάση Παλματσίμ, στο κεντρικό Ισραήλ, από την οποία διεξάγεται μια ευρεία εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η φιλοϊρανική οργάνωση διευκρινίζει πως η βάση, στο νότιο τμήμα του Τελ Αβίβ, «απέχει 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα» μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που εισέρχονται σε λιβανέζικο έδαφος, κοντά στα σύνορα.

Λίβανος: 850 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα

Τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου έχουν προκαλέσει τον θάνατο, από τις 2 Μαρτίου, 850 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 107 παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας, σε έναν νέο απολογισμό.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που δημοσιεύτηκε χθες, έκανε λόγο για 826 νεκρούς.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 66 γυναίκες και 32 μέλη του ιατρικού προσωπικού, διευκρίνισε το υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο, 2.105 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο εβδομάδες πολέμου.

