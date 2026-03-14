Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή που φλέγεται σε μέτωπο χιλιάδων χιλιομέτρων

14.03.26 , 23:19 Μέση Ανατολή: «Τα Στενά του Ορμούζ θα κρίνουν τη διάρκεια του πολέμου»
14.03.26 , 23:09 Έλληνας στο Μπαχρέιν: «Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην Αθήνα»
14.03.26 , 22:59 ΗΠΑ: Στη μάχη το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο Tripoli
14.03.26 , 22:52 Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ
14.03.26 , 21:11 Θανατηφόρο τροχαίο στο κέντρο: Αστυνομικός παραβίασε κόκκινο σηματοδότη
14.03.26 , 20:37 Η διαδρομή του πετρελαίου από το νησί Χαργκ στις χώρες προορισμού
14.03.26 , 19:45 Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Καμία διαπραγμάτευση με το Ιράν»
14.03.26 , 19:37 BMW Group: Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες
14.03.26 , 18:55 Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Παλαιόχωρα Χανίων
14.03.26 , 18:46 Πύργος Ηλείας: Μεγάλη φωτιά στα Βυτιναίικα - Kαίει σε δύο μέτωπα
14.03.26 , 18:18 Πέθανε ο Γερμανός φιλόσοφος και διανοούμενος, Γιούργκεν Χάμπερμας
14.03.26 , 17:56 Βλέπει πρόκριση η Εθνική γυναικών - Διέλυσε τη Β. Μακεδονία στη Θεσ/νίκη
14.03.26 , 17:14 Eurovision 2026: Ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas
14.03.26 , 17:11 Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Τα συστήματα Merops και το Μπαχρέιν στον πόλεμο
14.03.26 , 16:17 Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για τα χτυπήματα σε Ιράν και Ισραήλ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τεχεράνη και το Ισφαχάν δέχονται επιθέσεις από αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά, με το Ιράν να απαντά με χτυπήματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για σφοδρές εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, καθώς το Ιράν εξαπολύει το 49ο κύμα επιθέσεων.
  • Στο Ισραήλ, οι σειρήνες ηχούν και οι πολίτες καταφεύγουν σε καταφύγια λόγω των επιθέσεων.
  • Η Ερυθρά Ημισέληνος ανασύρει νεκρούς από τα ερείπια στην Τεχεράνη, με μια οικογένεια να έχει ξεκληριστεί.
  • Ο νέος ηγέτης του Ιράν επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στην Τεχεράνη, με ένοπλους φρουρούς στους δρόμους.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται σε ένα μέτωπο χιλιάδων χιλιομέτρων, όπως περιγράφει αναλυτικά στο ρεπορτάζ της η συντάκτρια διεθνών ειδήσεων Δέσποινα Μανδελενάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η Τεχεράνη και το Ισφαχάν δέχονται πλήγματα από αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά. Το Ιράν απαντά χτυπώντας την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και την καρδιά του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο σκληρή.

Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Καμία διαπραγμάτευση με το Ιράν»

Το Ιράν εξαπολύει το 49ο κύμα επιθέσεων. Σμήνη από καμικάζι drones και βαλλιστικοί πύραυλοι καθ’ οδόν προς τους στόχους τους.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Τα ραντάρ των Patriot στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα των Εμιράτων και τα  αμερικανικά μαχητικά στη βάση Σέιχ Ίσα του Μπαχρέιν. Ιρανικό drone Shahed πέφτει σαν «πύρινος κομήτης» στην αμερικανική βάση της Μανάμα.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ

Η Τεχεράνη σφυροκοπά το Ισραήλ

Παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο σκληρή, οι Ιρανοί Φρουροί δημοσιεύουν νέα βίντεο με την απάντηση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Την υπόγεια πυραυλική τους πόλη για την οποία καμαρώνουν. Το απόγευμα σφυροκόπησαν την πόλη Ελιάτ του Ισραήλ.

Οι σειρήνες ουρλιάζουν σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ. Οι πολίτες τρέχουν στα καταφύγια του Ισραήλ.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Η οργή της Τεχεράνης ξεσπά και στο Ιράκ. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Φωτιά και καπνός καλύπτουν το κτίριο.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά της Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν ανέστειλε την λειτουργία του μέχρι να σβήσει η πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drone, δήλωσαν αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Ιράν: Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν 

Ο ουρανός της Τεχεράνης φωτίζεται από εκρήξεις. Το Ισραήλ χτυπά ανατολικές και δυτικές συνοικίες, με πυκνό καπνό να υψώνεται από το Υπουργείο Άμυνας. Στο Ισφαχάν, οι κάμερες καταγράφουν μαζικές εκρήξεις πίσω από εμπορικές ζώνες, ενώ στο Μπορουτζέρντ το αρχηγείο της αστυνομίας ισοπεδώθηκε.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

«Ο παγκόσμιος και περιφερειακός αγώνας κατά του Ιράν, κλιμακώνεται ραγδαία και εισέρχεται πλέον στην τελική και καθοριστική ευθεία», διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Τεχεράνη: Νεκροί στα συντρίμμια- Ξεκληρίστηκε η οικογένεια

Πίσω από τη στρατιωτική ισχύ, η απόλυτη φρίκη. Στα ερείπια της Τεχεράνης, η Ερυθρά Ημισέληνος ανασύρει μια οικογένεια: μητέρα και τρία παιδιά νεκρά. Μόνο ο πατέρας βγήκε ζωντανός.

Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ο νέος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, με πάνοπλους φρουρούς και πολυβόλα σε κάθε πλατεία της πρωτεύουσας. Ιρανές με όπλα στα χέρια δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα.

Τι συνέβη με το αμερικανικό stratotanker

Την ίδια ώρα η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αμερικανικό Stratotanker, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times και το Associated Press το δυστύχημα προκλήθηκε από εναέρια σύγκρουση μεταξύ δύο αεροσκαφών Stratotanker.
 

