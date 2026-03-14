Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν- Το Ιράν σφυροκοπά το Ισραήλ

Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για τα χτυπήματα σε Ιράν και Ισραήλ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται σε ένα μέτωπο χιλιάδων χιλιομέτρων, όπως περιγράφει αναλυτικά στο ρεπορτάζ της η συντάκτρια διεθνών ειδήσεων Δέσποινα Μανδελενάκη στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Η Τεχεράνη και το Ισφαχάν δέχονται πλήγματα από αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά. Το Ιράν απαντά χτυπώντας την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και την καρδιά του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο σκληρή.

Το Ιράν εξαπολύει το 49ο κύμα επιθέσεων. Σμήνη από καμικάζι drones και βαλλιστικοί πύραυλοι καθ’ οδόν προς τους στόχους τους.

Τα ραντάρ των Patriot στην αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα των Εμιράτων και τα αμερικανικά μαχητικά στη βάση Σέιχ Ίσα του Μπαχρέιν. Ιρανικό drone Shahed πέφτει σαν «πύρινος κομήτης» στην αμερικανική βάση της Μανάμα.

Η Τεχεράνη σφυροκοπά το Ισραήλ

Παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο σκληρή, οι Ιρανοί Φρουροί δημοσιεύουν νέα βίντεο με την απάντηση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Την υπόγεια πυραυλική τους πόλη για την οποία καμαρώνουν. Το απόγευμα σφυροκόπησαν την πόλη Ελιάτ του Ισραήλ.

Οι σειρήνες ουρλιάζουν σε Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ. Οι πολίτες τρέχουν στα καταφύγια του Ισραήλ.

Η οργή της Τεχεράνης ξεσπά και στο Ιράκ. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Φωτιά και καπνός καλύπτουν το κτίριο.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά της Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν ανέστειλε την λειτουργία του μέχρι να σβήσει η πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drone, δήλωσαν αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Ιράν: Κόλαση πυρός σε Τεχεράνη και Ισφαχάν

Ο ουρανός της Τεχεράνης φωτίζεται από εκρήξεις. Το Ισραήλ χτυπά ανατολικές και δυτικές συνοικίες, με πυκνό καπνό να υψώνεται από το Υπουργείο Άμυνας. Στο Ισφαχάν, οι κάμερες καταγράφουν μαζικές εκρήξεις πίσω από εμπορικές ζώνες, ενώ στο Μπορουτζέρντ το αρχηγείο της αστυνομίας ισοπεδώθηκε.

«Ο παγκόσμιος και περιφερειακός αγώνας κατά του Ιράν, κλιμακώνεται ραγδαία και εισέρχεται πλέον στην τελική και καθοριστική ευθεία», διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Τεχεράνη: Νεκροί στα συντρίμμια- Ξεκληρίστηκε η οικογένεια

Πίσω από τη στρατιωτική ισχύ, η απόλυτη φρίκη. Στα ερείπια της Τεχεράνης, η Ερυθρά Ημισέληνος ανασύρει μια οικογένεια: μητέρα και τρία παιδιά νεκρά. Μόνο ο πατέρας βγήκε ζωντανός.

Την ίδια ώρα, ο νέος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, με πάνοπλους φρουρούς και πολυβόλα σε κάθε πλατεία της πρωτεύουσας. Ιρανές με όπλα στα χέρια δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα.

Τι συνέβη με το αμερικανικό stratotanker

Την ίδια ώρα η Ισλαμική αντίσταση του Ιράκ ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αμερικανικό Stratotanker, ωστόσο σύμφωνα με τους New York Times και το Associated Press το δυστύχημα προκλήθηκε από εναέρια σύγκρουση μεταξύ δύο αεροσκαφών Stratotanker.

