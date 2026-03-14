Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ

Καπνός υψωνόταν σήμερα πάνω από μία σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά από νέο πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου από το Ιράν.

The UAE's Fujairah port was reportedly attacked by Iranian drones, causing a large fire at the port located outside the Strait of Hormuz. According to Bloomberg, oil loading operations at the port were halted following the attack. pic.twitter.com/IAtZg4Cvwv — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 14, 2026

Σύννεφα μαύρου καπνού διακρίνονταν πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό λιμάνι στο οποίο ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη στοχοθετήσει μία αποθήκη πετρελαίου. Ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου βρίσκεται επίσης εκεί.

Την ίδια ώρα, δύο πηγές από την πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Reuters ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν στο εμιράτο της Φουτζάιρα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά την πτώση συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ιράν: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ

Το ναυτικό του Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσίρι, δήλωσε ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «αρκετά διαδοχικά κύματα» επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Καπνοί στο λιμάνι της Φουτζάιρα - AP Images

Φέρεται πως το ναυτικό έπληξε το αλ-Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι, το αλ-Αντίρι στο Κουβέιτ και το Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

Οι στόχοι, ισχυρίστηκε ο Τανγκσίρι, περιελάμβαναν συστήματα Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν πως θεωρούν τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως νόμιμους στόχους και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.

Το Ιράν φέρεται να χτύπησε το λιμάνι της Φουτζάιρα - AP Images

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το κείμενο, το οποίο αναγνώσθηκε στην κρατική τηλεόραση, καλεί τον πληθυσμό να «εκκενώσει» αυτές τις ζώνες.

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι χτύπησε περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αρκετά κύματα επιθέσεων στις υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο την Παρασκευή, ανάμεσά τους και πολλαπλά κέντρα διοίκησης.

במטס תקיפה נרחב בטהרן: צה"ל השמיד אתר מרכזי ששימש לחקר החלל ומפעל ייצור מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני



צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, תקף אמש עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי… pic.twitter.com/XJJ0dUNW2Y — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 14, 2026

Από τις 28 Φεβρουαρίου, ο στρατός αναφέρει ότι έχει χτυπήσει συνολικά περίπου 110 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Χεζμπολάχ τοποθετεί στρατιωτικές υποδομές σε αστικές περιοχές, γεγονός που αντικατοπτρίζει ανάλογες κατηγορίες που έχει εκφράσει εναντίον της Χαμάς κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Λωρίδας της Γάζας.