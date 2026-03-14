Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ

Στις φλόγες και το λιμάνι της Φουτζάιρα

14.03.26 , 16:17 Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
14.03.26 , 15:29 Αυτό είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα
14.03.26 , 15:26 Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
14.03.26 , 15:02 Θεσσαλονίκη: Από μαχαίρι στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου
14.03.26 , 14:59 Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
14.03.26 , 14:48 «Επικίνδυνος οίκτος» του Stefan Zweig στο θέατρο Χώρος για 15 παραστάσεις
14.03.26 , 14:48 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του
14.03.26 , 14:39 Ιράν: Επίθεση σε στρατιωτικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ
14.03.26 , 13:44 Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
14.03.26 , 13:23 Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη
14.03.26 , 12:56 Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
14.03.26 , 12:36 Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων
14.03.26 , 11:52 SEAT: Ποιο είναι το μέλλον της
14.03.26 , 11:35 Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
14.03.26 , 11:24 Πύργος: «Σήμερα σκοτείνιασε ο κόσμος μας»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Stars System: Πώς θα μας επηρεάσει η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους όπως συστήματα Patriot και δεξαμενές καυσίμων.
  • Στη Φουτζάιρα των ΗΑΕ, πυρκαγιά ξέσπασε μετά από πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, προκαλώντας αναστολή επιχειρήσεων φόρτωσης πετρελαίου.
  • Η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θεωρεί τα λιμάνια των ΗΑΕ νόμιμους στόχους και κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.
  • Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού δήλωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν σε διαδοχικά κύματα, ενισχύοντας τη στρατηγική τους στην περιοχή.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις κατά κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ, χτυπώντας περίπου 110 στόχους από τις 28 Φεβρουαρίου.

Καπνός υψωνόταν σήμερα πάνω από μία σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά από νέο πλήγμα εναντίον πετρελαϊκών υποδομών του Κόλπου από το Ιράν.

 

 

Σύννεφα μαύρου καπνού διακρίνονταν πάνω από τη Φουτζάιρα, όπου βρίσκεται ένα σημαντικό λιμάνι στο οποίο ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη στοχοθετήσει μία αποθήκη πετρελαίου. Ένας τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου βρίσκεται επίσης εκεί.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου

Την ίδια ώρα, δύο πηγές από την πετρελαϊκή βιομηχανία είπαν στο Reuters ότι ορισμένες επιχειρήσεις φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν στο εμιράτο της Φουτζάιρα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.

 

 

Η φωτιά ξεκίνησε μετά την πτώση συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το γραφείο επικοινωνίας του Εμιράτου.

Ισραηλινοί Εξόντωσαν Διοικητή Των Φρουρών Της Επανάστασης

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας διαχειρίζονται το περιστατικό με στόχο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ιράν: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν, Κουβέιτ

Το ναυτικό του Ιράν ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Τραμπ: «Στο Ιράν είναι τρομοκράτες. Είναι μεγάλη τιμή να τους σκοτώνω»

Ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ναύαρχος Αλιρεζά Τανγκσίρι, δήλωσε ότι οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «αρκετά διαδοχικά κύματα» επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Καπνοί στο λιμάνι της Φουτζάιρα - AP Images

Φέρεται πως το ναυτικό έπληξε το αλ-Ντάφρα του Άμπου Ντάμπι, το αλ-Αντίρι στο Κουβέιτ και το Σεΐχ Ισά στο Μπαχρέιν.

Οι στόχοι, ισχυρίστηκε ο Τανγκσίρι, περιελάμβαναν συστήματα Patriot, αεροσκάφη και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αεροσκαφών.

«Κόκκινος συναγερμός» στον Περσικό Κόλπο - Σύζυγος Έλληνα ναυτικού στο Star

Λίγο νωρίτερα σήμερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν πως θεωρούν τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ως νόμιμους στόχους και κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.

Το Ιράν φέρεται να χτύπησε το λιμάνι της Φουτζάιρα - AP Images

«Ενημερώνουμε την ηγεσία των Εμιράτων πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και το έδαφός της πλήττοντας αμερικανικούς εχθρικούς πυραύλους που βρίσκονται στα λιμάνια, τις αποβάθρες και τις κρυψώνες του αμερικανικού στρατού» στα Εμιράτα, δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου το Κέντρο Συμμαχικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya.

Το κείμενο, το οποίο αναγνώσθηκε στην κρατική τηλεόραση, καλεί τον πληθυσμό να «εκκενώσει» αυτές τις ζώνες.

Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι χτύπησε περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αρκετά κύματα επιθέσεων στις υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο την Παρασκευή, ανάμεσά τους και πολλαπλά κέντρα διοίκησης.

 

 

ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Από τις 28 Φεβρουαρίου, ο στρατός αναφέρει ότι έχει χτυπήσει συνολικά περίπου 110 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Χεζμπολάχ τοποθετεί στρατιωτικές υποδομές σε αστικές περιοχές, γεγονός που αντικατοπτρίζει ανάλογες κατηγορίες που έχει εκφράσει εναντίον της Χαμάς κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Λωρίδας της Γάζας.

