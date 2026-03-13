Συνετρίβη αμερικάνικο αεροσκάφος στο Ιράκ: «Εμείς το ρίξαμε», λέει το Ιράν

Tραμπ: «Είναι μεγάλη τιμή να τους σκοτώνω» -Ήχησαν οι σειρήνες στην Τουρκία

13.03.26 , 07:29 Συνετρίβη αμερικάνικο αεροσκάφος στο Ιράκ: «Εμείς το ρίξαμε», λέει το Ιράν
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Hiro Komae)
Ήχησαν οι σειρήνες στην Τουρκία. Υποψίες για νέα επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνετρίβη αμερικανικό αεροσκάφος KC-135 στο δυτικό Ιράκ, με την CENTCOM να δηλώνει ότι η απώλεια δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά.
  • Ο ιρανικός στρατός υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο οργανώσεων προσκείμενων στην Τεχεράνη.
  • Ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, με αναφορές για πιθανή επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε το Ιράν, δηλώνοντας ότι καταστρέφει το καθεστώς του στρατιωτικά και οικονομικά.
  • Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην Τεχεράνη και το Ντουμπάι, ενώ ο ισραηλινός στρατός στοχοποίησε κέντρα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι η απώλεια του KC-135 δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Είναι σε κώμα»

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία έτερο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια».

«Κόκκινος συναγερμός» στον Περσικό Κόλπο - Σύζυγος Έλληνα ναυτικού στο Star

 

 

Ωστόσο, δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος και για την κατάστασή τους, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν πέντε άτομα. 

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στον Λίβανο – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Γενικά, τα πληρώματα των KC-135 Stratotanker (Boeing) είναι τριμελή, όμως μπορεί να αυξάνονται, ανάλογα με την αποστολή.

«Εμείς το ρίξαμε», λένε ιρανικές αντιστασιακές οργανώσεις

Ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν το οποίο μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης»,προσκείμενες στην Τεχεράνη,κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ.

Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Ήχησαν οι σειρήνες στην Τουρκία - Αναφορές για αναχαίτιση πυραύλου

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.

«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. 

Tραμπ: «Είναι μεγάλη τιμή να τους σκοτώνω»

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι καταστρέφει «ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό του Ιράν» και ότι είναι «μεγάλη τιμή που τους σκοτώνει», όπως έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social. 

«Καταστρέφουμε ολοκληρωτικά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο. Ωστόσο, αν διαβάσει κανείς τους αποτυχημένους The New York Times, θα πίστευε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πλέον, ενώ πύραυλοι, drones και οτιδήποτε άλλο καταστρέφονται. Οι ηγέτες τους έχουν εξαλειφθεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους παρανοϊκούς αχρείους. Εδώ και 47 χρόνια σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και τώρα εγώ, ως ο 47ος Πρόεδρος των United States of America, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω!.

Εκρήξεις σε Τεχεράνη και Ντουμπάι 

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή.

Ιρανικά ΜΜΜΕ μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim.

Αλλά και στο Ντουμπάι, ισχυρές εκρήξεις έσεισαν ακίνητα στο κέντρο. Ανταποκριτής του Γαλλικού πρακτορείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετέδωσε πριν από λίγο ότι ένιωσε το κτίριο όπου βρισκόταν να σείεται και άκουσε ισχυρή έκρηξη.

Ισραήλ: «Πλήξαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι στοχοποίησε κέντρα διοίκησης του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός του οδεύει να «συντρίψει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ», κρίνοντας πως θα ήταν προτιμότερο η κυβέρνηση του Λιβάνου να «αναλάβει» να χειριστεί το σιιτικό κίνημα.


 

