Θεσσαλονίκη: Nεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα - Οπαδικά τα κίνητρα

Ήταν μέλος των «αυτόκλητων τιμωρών»

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Οι πρώτες πληροφορίες για τον 20χρονο που βρέθηκε μαχαιρωμένος στην Καλαμαριά / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα στη Θεσσαλονίκη, πιθανώς λόγω οπαδικών κίνητρων.
  • Το περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά, με τον νεαρό να εντοπίζεται αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
  • Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
  • Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση μέσω της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
  • Ο 20χρονος ήταν μέλος οργανωμένης οπαδικής ομάδας και συμμετείχε σε δράσεις κατά παιδόφιλων.

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του μετά από οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 20χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22.00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης και μέλος των «αυτόκλητων τιμωρών», ομάδας που έκλεινε ραντεβού σε παιδόφιλους και προσποιούμενοι τις ανήλικες, τους ξυλοκοπούσαν.

