Θεσσαλονίκη: Nεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα - Οπαδικά τα κίνητρα

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος χάνει τη ζωή του μετά από οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.
Ένας 20χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.
Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22.00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.
Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
Ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης και μέλος των «αυτόκλητων τιμωρών», ομάδας που έκλεινε ραντεβού σε παιδόφιλους και προσποιούμενοι τις ανήλικες, τους ξυλοκοπούσαν.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.