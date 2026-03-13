Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Λεάνδρου Ισπανού και Αγίου Μάριου. Επίσης, σήμερα είναι οι Γ΄ Χαιρετισμοί.

Ο Λέανδρος γεννήθηκε στην Καρθαγένη (σημερινή Καρταχένα) από πλούσια οικογένεια. Ήταν αδελφός του Αγίου Ισιδώρου και χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Σεβίλης το 579. Τρία χρόνια αργότερα, εξορίστηκε από τον βασιλιά των Βησιγότθων Λεοβιγίλδο, που είχε ασπαστεί την αίρεση του Αρειανισμού, και κατέφυγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνώρισε και ανέπτυξε στενή φιλία με τον μετέπειτα Πάπα και Άγιο, Γρηγόριο τον Μέγα ή Διάλογο.

Ο Άγιος Λέανδρος

Ο Λεοβιγίλδος άλλαξε στάση και μετανόησε, όταν προσβλήθηκε από θανατηφόρα ασθένεια. Προσκάλεσε τον Λέανδρο στην επιθανάτια κλίνη του και τον παρακάλεσε να κατευθύνει τον διάδοχό του Ριχάρδο στην αληθινή πίστη. Ο νέος βασιλιάς υπάκουσε στον παλαιό του δάσκαλο και ανέλαβε αμέσως δράσημ συγκαλώντας την Τρίτη Σύνοδο του Τολέδου (589), η οποία αναγνώρισε τις αποφάσεις της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας (325).

Ο Λέανδρος κοιμήθηκε στις 13 Μαρτίου 600 στη Σεβίλη, σε ηλικία 66 ετών. Την ημερομηνία αυτή τιμάται η μνήμη του από την Καθολική Εκκλησία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Λέανδρος

Μάριος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:39 και θα δύσει στις 18:30. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 51 λεπτά.

Σελήνη 24 ημερών