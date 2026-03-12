MasterChef: Ποιος παίκτης είχε το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αποχώρησης;

Η εβδομάδα - αφιέρωμα στις συνεργασίες έκλεισε με ένα εξαιρετικό πιάτο που υπογράφουν οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς.

Ο Τάσος, η Μενεξιά, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος προσπάθησαν να αποδώσουν όσο γίνεται πιο πιστά τα γλυκάδια μόσχου φρικασέ. Και οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση δυσκολεύτηκαν με τον πουρέ σελινόριζας, σε μια δοκιμασία που αποδείχθηκε περίπλοκη για όλους.

Ωστόσο, μία ήταν «ξεκάθαρα η καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Κοντιζάς. Πρόκειται για την προσπάθεια νούμερο 1, η οποία ανήκει στον Τάσο.

MasterChef: Ο Τάσος εξασφάλισε την παραμονή του στον διαγωνισμό

«Πολύ καλύτερη γεύση από την εμφάνιση. Έχασες κάποιους βαθμούς από τη σάλτσα, που ήταν λίγο πιο αραιή, και από τον πουρέ σελινόριζας», δήλωσε ο κριτής, επισημαίνοντας στον διαγωνιζόμενο τα λάθη που του στέρησαν βαθμούς.

Απευθυνόμενος στον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας, ο καλεσμένος Γιάννης Γαβαθάς είπε: «Φάνηκε ότι είχες την καλύτερη αντίληψη από όλους στο μαγείρεμα. Η γεύση υπερίσχυσε. Μπράβο Τάσο, συγχαρητήρια».

Παρότι αναδείχθηκε νικητής της δοκιμασίας, ο Τάσος δεν ήταν ευχαριστημένος, καθώς είχε υψηλότερες προσδοκίες από τον εαυτό του.

MasterChef: Το πιάτο του Τάσου που συγκέντρωσε 30 βαθμούς

«Απογοητεύτηκα. Ακούγεται πολύ σκληρό αυτό που λέω. Απογοητεύτηκα με τη βαθμολογία και τον εαυτό μου. Αλήθεια. Καλή βαθμολογία είναι οι 30 βαθμοί, αλλά εμένα δεν μου αρκεί. Ήθελα 9άρια», δήλωσε αρχικά, μιλώντας στις κάμερες.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Χάρηκα που παρέμεινα στο παιχνίδι. Σίγουρα θα μου είναι δύσκολη η αποχώρηση των παιδιών, όποιος κι αν φύγει. Εντάξει, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Διαγωνισμός είναι. Σε αυτό το στάδιο νίκησα εγώ».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef