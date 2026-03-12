MasterChef: Ποιος παίκτης είχε το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αποχώρησης;

«Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δοκιμασία αποχώρησης στο MasterChef είχε ως θέμα τα γλυκάδια μόσχου φρικασέ.
  • Ο Τάσος αναδείχθηκε νικητής με την καλύτερη προσπάθεια, σύμφωνα με τους κριτές.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς επαίνεσε τη γεύση του πιάτου του Τάσου, αν και υπήρχαν λάθη.
  • Ο Τάσος εξέφρασε απογοήτευση για τη βαθμολογία του, επιθυμώντας υψηλότερους βαθμούς.
  • Η αποχώρηση των άλλων παικτών θα είναι δύσκολη για τον Τάσο, αλλά αποδέχεται τον ανταγωνισμό.

Η εβδομάδα - αφιέρωμα στις συνεργασίες έκλεισε με ένα εξαιρετικό πιάτο που υπογράφουν οι chefs Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς.

MasterChef: Βήμα - βήμα η συνταγή για γλυκάδια μόσχου φρικασέ

Ο Τάσος, η Μενεξιά, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος προσπάθησαν να αποδώσουν όσο γίνεται πιο πιστά τα γλυκάδια μόσχου φρικασέ. Και οι τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση δυσκολεύτηκαν με τον πουρέ σελινόριζας, σε μια δοκιμασία που αποδείχθηκε περίπλοκη για όλους.

Ωστόσο, μία ήταν «ξεκάθαρα η καλύτερη προσπάθεια της βραδιάς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Κοντιζάς. Πρόκειται για την προσπάθεια νούμερο 1, η οποία ανήκει στον Τάσο.

MasterChef: Ο Τάσος εξασφάλισε την παραμονή του στον διαγωνισμό

«Πολύ καλύτερη γεύση από την εμφάνιση. Έχασες κάποιους βαθμούς από τη σάλτσα, που ήταν λίγο πιο αραιή, και από τον πουρέ σελινόριζας», δήλωσε ο κριτής, επισημαίνοντας στον διαγωνιζόμενο τα λάθη που του στέρησαν βαθμούς.

Απευθυνόμενος στον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας, ο καλεσμένος Γιάννης Γαβαθάς είπε: «Φάνηκε ότι είχες την καλύτερη αντίληψη από όλους στο μαγείρεμα. Η γεύση υπερίσχυσε. Μπράβο Τάσο, συγχαρητήρια».

Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!

Παρότι αναδείχθηκε νικητής της δοκιμασίας, ο Τάσος δεν ήταν ευχαριστημένος, καθώς είχε υψηλότερες προσδοκίες από τον εαυτό του.

MasterChef: Το πιάτο του Τάσου που συγκέντρωσε 30 βαθμούς

«Απογοητεύτηκα. Ακούγεται πολύ σκληρό αυτό που λέω. Απογοητεύτηκα με τη βαθμολογία και τον εαυτό μου. Αλήθεια. Καλή βαθμολογία είναι οι 30 βαθμοί, αλλά εμένα δεν μου αρκεί. Ήθελα 9άρια», δήλωσε αρχικά, μιλώντας στις κάμερες.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Χάρηκα που παρέμεινα στο παιχνίδι. Σίγουρα θα μου είναι δύσκολη η αποχώρηση των παιδιών, όποιος κι αν φύγει. Εντάξει, κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Διαγωνισμός είναι. Σε αυτό το στάδιο νίκησα εγώ».

