Αποκάλυψη ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ως το τέλος του 2025

Εικόνες μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΥΠ

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου (12/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΥΠ αποκάλυψε 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2025, με εντολές από ξένα κράτη.
  • Οι μυστικές υπηρεσίες είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολέμου, δίνοντας προτεραιότητα στην αντικατασκοπεία.
  • Καταγράφηκαν 9 σοβαρά περιστατικά κυβερνοεπίθεσης που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.
  • Οι επιθέσεις προήλθαν από ομάδες χάκερ με υψηλή τεχνική εξειδίκευση, πιθανόν υποστηριζόμενες από κράτη.
  • Υπάρχει κίνδυνος στρατολόγησης μοναχικών λύκων μέσω online παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων.

Αποκαλυπτική είναι η έκθεση της ΕΥΠ για επιθέσεις χάκερ στην Ελλάδα με εντολές από ξένα κράτη. Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολέμου και φαίνεται να δίνουν πλέον προτεραιότητα στην αντικατασκοπεία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Χακάρισμα-μαμούθ στο διαδίκτυο - «Αλλάξτε τους κωδικούς σας τώρα!»

Για πρώτη φορά υπάρχει εικόνα μέσα από το Κέντρο επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας της ΕΥΠ.

Για πρώτη φορά υπάρχει εικόνα μέσα από το Κέντρο επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας της ΕΥΠ. Είναι γεμάτο μεγάλες οθόνες και σύγχρονα μηχανήματα. Η ΕΥΠ έχει ενεργοποιήσει δύο Εθνικές Αρχές Δράσης που αφορούν την αναγνώριση του κινδύνου και στη συνέχεια την αντιμετώπιση του. 

Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου

Το περασμένο έτος καταγράφηκαν 19 σοβαρές επιθέσεις παραβίασης υποδομών Πληροφορικής δικτύων του Δημοσίου

Το περασμένο έτος καταγράφηκαν 19 σοβαρές επιθέσεις παραβίασης υποδομών Πληροφορικής δικτύων του Δημοσίου, ενώ υπήρξαν και 9 σοβαρά περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Αυτοί που προσπάθησαν να παραβιάσουν τα συστήματα μας ήταν ομάδα χάκερ με υψηλή τεχνική εξειδίκευση, ίσως και με την υποστήριξη κάποιου κράτους.

Τις τελευταίες μέρες οι μυστικές υπηρεσίες είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω πολέμου. Υπάρχει, όμως, και ένας νέος κίνδυνος. Πρόκειται για τη στρατολόγηση μοναχικών λύκων μέσα από τα online παιχνίδια και εικονικές κοινότητες. 

 

ΕΥΠ
 |
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
 |
ΧΑΚΕΡ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
