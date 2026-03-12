Αποκάλυψη ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ως το τέλος του 2025

Αποκαλυπτική είναι η έκθεση της ΕΥΠ για επιθέσεις χάκερ στην Ελλάδα με εντολές από ξένα κράτη. Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω του πολέμου και φαίνεται να δίνουν πλέον προτεραιότητα στην αντικατασκοπεία. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Για πρώτη φορά υπάρχει εικόνα μέσα από το Κέντρο επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας της ΕΥΠ. Είναι γεμάτο μεγάλες οθόνες και σύγχρονα μηχανήματα. Η ΕΥΠ έχει ενεργοποιήσει δύο Εθνικές Αρχές Δράσης που αφορούν την αναγνώριση του κινδύνου και στη συνέχεια την αντιμετώπιση του.

Το περασμένο έτος καταγράφηκαν 19 σοβαρές επιθέσεις παραβίασης υποδομών Πληροφορικής δικτύων του Δημοσίου, ενώ υπήρξαν και 9 σοβαρά περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Αυτοί που προσπάθησαν να παραβιάσουν τα συστήματα μας ήταν ομάδα χάκερ με υψηλή τεχνική εξειδίκευση, ίσως και με την υποστήριξη κάποιου κράτους.

Τις τελευταίες μέρες οι μυστικές υπηρεσίες είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω πολέμου. Υπάρχει, όμως, και ένας νέος κίνδυνος. Πρόκειται για τη στρατολόγηση μοναχικών λύκων μέσα από τα online παιχνίδια και εικονικές κοινότητες.