Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου

«Χάκαραν» κάμερες σπιτιών  για να βλέπουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 22:05 Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο
10.03.26 , 22:02 Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί
10.03.26 , 21:50 MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»
10.03.26 , 21:49 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής
10.03.26 , 21:40 MasterChef: «Οδηγοί και ακόλουθοι» - Το δύσκολο Τεστ Δημιουργικότητας
10.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 10/3: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15.000.000 ευρώ
10.03.26 , 21:31 «Βουτιά» των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου
10.03.26 , 21:19 Τα οκτώ πλωτά «υπερόπλα» που θωρακίζουν την αεράμυνα της Κύπρου
10.03.26 , 21:14 Ο Nick Cave, το Οσκαρ και ο Μπραντ Πιτ!
10.03.26 , 20:40 Φρουροί της Επανάστασης: Έτοιμοι για χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν
10.03.26 , 20:37 Skoda Elroq: «Καλύτερο Ηλεκτρικό» στα CAR OF THE YEAR 2026
10.03.26 , 20:23 Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν
10.03.26 , 20:14 Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου
10.03.26 , 19:58 Ιφιγένεια Καραμήτρου: Τα βραβεία, οι ρόλοι και η μεγάλη της...αγάπη!
10.03.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Εσύ θα το έβρισκες; Ο γρίφος του τελικού που δε λύθηκε
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 10.03.26, 20:15
Κύπρος: Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έρευνα αποκάλυψε κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας στην Κύπρο, παρακολουθώντας στρατηγικά σημεία.
  • Στη Λάρνακα συνελήφθη Λιβανέζος καταζητούμενος από τη Γερμανία, μέλος της Χαμάς.
  • Ο Λιβανέζος φέρεται να εμπλέκεται σε προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για επιθέσεις της Χαμάς στην Ευρώπη.
  • Οι κυβερνοεπιθέσεις συνέβησαν την ημέρα χτυπήματος με drone στο Ακρωτήρι, 2 Μαρτίου.
  • Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συλληφθείς ανήκει σε ευρύτερο δίκτυο τρομοκρατών με διασυνδέσεις στην Ευρώπη.

Έρευνα αποκάλυψε αλυσιδωτές κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου, μέσω των οποίων φαίνεται ότι παρακολουθούσαν σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος! 

Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας

Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ένας Λιβανέζος, που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και καταζητούνταν στη Γερμανία.  

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη  

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για τις κυβερνοεπιθέσεις στην Κύπρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Κύπρος την ημέρα που δέχθηκε το χτύπημα με τα drone στο Ακρωτήρι στις 2 Μαρτίου, όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Check Point, είχε αυξημένη δραστηριότητα σε κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν. 

Κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια: Εντοπίστηκε το κακόβουλο λογισμικό

Χάκαραν κάμερες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ουσιαστικά έγιναν τα μάτια των Ιρανών στην Κύπρο. Ήταν κάμερες σπιτιών και μπορούσαν να βλέπουν από την κίνηση των δρόμων μέχρι κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές και όλα αυτά από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά!

Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»
 
 

Όσον αφορά τον Λιβανέζο που συνελήφθη, αυτό που ξέρουμε έως τώρα είναι ότι πρόκειται για τον Κ.Μ. ο οποίος καταζητούνταν από τις αρχές της Γερμανίας για υπόθεση προμήθειας όπλων και πυρομαχικών. Φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά περίπου 300 σφαιρών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πιθανές επιθέσεις της Χαμάς στην Ευρώπη. Οι αρχές εκτιμούν ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τρομοκρατών που βρισκόταν υπό παρακολούθηση και είχε διασυνδέσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ DRONE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top