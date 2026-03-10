Έρευνα αποκάλυψε αλυσιδωτές κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου, μέσω των οποίων φαίνεται ότι παρακολουθούσαν σημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος!

Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ένας Λιβανέζος, που φέρεται να είναι μέλος της Χαμάς και καταζητούνταν στη Γερμανία.

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για τις κυβερνοεπιθέσεις στην Κύπρο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η Κύπρος την ημέρα που δέχθηκε το χτύπημα με τα drone στο Ακρωτήρι στις 2 Μαρτίου, όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Check Point, είχε αυξημένη δραστηριότητα σε κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν.

Χάκαραν κάμερες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ουσιαστικά έγιναν τα μάτια των Ιρανών στην Κύπρο. Ήταν κάμερες σπιτιών και μπορούσαν να βλέπουν από την κίνηση των δρόμων μέχρι κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές και όλα αυτά από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά!

Όσον αφορά τον Λιβανέζο που συνελήφθη, αυτό που ξέρουμε έως τώρα είναι ότι πρόκειται για τον Κ.Μ. ο οποίος καταζητούνταν από τις αρχές της Γερμανίας για υπόθεση προμήθειας όπλων και πυρομαχικών. Φέρεται να εμπλέκεται στη μεταφορά περίπου 300 σφαιρών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πιθανές επιθέσεις της Χαμάς στην Ευρώπη. Οι αρχές εκτιμούν ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου τρομοκρατών που βρισκόταν υπό παρακολούθηση και είχε διασυνδέσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο.