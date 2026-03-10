Ιφιγένεια Καραμήτρου: Τα βραβεία, οι ρόλοι και η μεγάλη της...αγάπη!

Ποια είναι η Αναστασία από τη σειρά Άγιος Έρωτας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της ηθοποιού στο The 2Night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιφιγένεια Καραμήτρου είναι ανερχόμενη ηθοποιός με σπουδές ψυχολογίας και δραματικής τέχνης, γνωστή για την ερμηνεία σύνθετων χαρακτήρων.
  • Έχει διακριθεί στο θέατρο με παραστάσεις όπως "Μαθήματα Πολέμου" και "Eroica", αποσπώντας επαίνους από κοινό και κριτικούς.
  • Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει σε δημοφιλείς σειρές όπως "Έρωτας Μετά" και "Σασμός", με σημαντικό ρόλο στην σειρά "Άγιος Έρωτας".
  • Έχει κερδίσει διεθνή βραβεία, όπως το A’ βραβείο στο International Student Theatre Festival στη Βουλγαρία.
  • Αγαπά τα ταξίδια και επιστρέφει συχνά στην Κατερίνη για να συνδεθεί με τις ρίζες της.

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου είναι μια ανερχόμενη ηθοποιός με πολυσχιδή καριέρα, γεμάτη υποσχέσεις και αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής.

Έχει έντονη παρουσία στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση, γνωστή για την ικανότητά της να ενσαρκώνει σύνθετους και συναισθηματικά φορτισμένους χαρακτήρες. Με σπουδές ψυχολογίας και δραματικής τέχνης, η Ιφιγένεια συνδυάζει την επιστημονική σκέψη με την καλλιτεχνική δημιουργία, κάτι που αποτυπώνεται στην προσέγγιση και την εμβάθυνση που προσφέρει στους ρόλους της.

Καταγωγή και Σπουδές

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη, όπου ανέπτυξε από νωρίς την αγάπη της για την τέχνη και την παρατήρηση της ανθρώπινης ψυχολογίας. Το 2016 αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ένα χρόνο αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σταθερή και πολυσχιδή καριέρα στην υποκριτική.

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου με τον συμπρωταγωνιστή της στον Άγιο Έρωτα, Θανάση Κουρλαμπά/ NDP

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου με τον συμπρωταγωνιστή της στον Άγιο Έρωτα, Θανάση Κουρλαμπά/ NDP

Σχολιάζοντας την πορεία της, η ίδια έχει πει: «Η αποφοίτηση από τη Δραματική Σχολή ήταν σαν μια δεύτερη ενηλικίωση. Από το προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον βρέθηκα σε έναν απαιτητικό εργασιακό χώρο. Η διαδρομή μου έχει πολλές όμορφες στιγμές, αλλά και δυσκολίες και απορρίψεις, κάτι αναπόσπαστο στο επάγγελμα του ηθοποιού».

Θεατρική Πορεία 

Στο θέατρο, η Ιφιγένεια έχει διακριθεί για την ποικιλία και την ένταση των ρόλων της. Μεταξύ των σημαντικών παραστάσεών της περιλαμβάνονται:

  • Μαθήματα Πολέμου (2018)
  • Κάζιμιρ και Καρολίνα (2018)
  • Μαθήματα Πολέμου ΙΙ: Σικελικά Δράματα (2019)
  • Eroica (2018)

H Ιφιγένεια έχει βραβευτεί

Η θεατρική της δουλειά χαρακτηρίζεται από έντονη συναισθηματική εμβάθυνση και προσήλωση στη λεπτομέρεια, στοιχεία που της έχουν χαρίσει επαίνους τόσο από το κοινό όσο και από κριτικούς.

Τηλεοπτικές Συμμετοχές

Η Ιφιγένεια έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές σειρές που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, όπως:

  • Έρωτας Μετά
  • Σασμός
  • Πανθέοι

Η συμμετοχή στη σειρά  Άγιος Έρωτας στον ρόλο της Αναστασίας Μανωλοπούλου έχει αναδείξει περαιτέρω την ικανότητά της να συνδέεται με τον θεατή και να αποδίδει πειστικά τις συγκρούσεις και τα συναισθήματα του χαρακτήρα της.

Ο Χάρης και η Αναστασία κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Παππά, Πάλλα, Κοντομήτρου: Τα κορίτσια του Άγιου Έρωτα με τα μπικίνι τους!

Αναστασία και Χάρης κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα στη σειρά Άγιος Έρωτας

Αναστασία και Χάρης κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα στη σειρά Άγιος Έρωτας

Διακρίσεις και Βραβεία

Η Ιφιγένεια Καραμήτρου έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία για την υποκριτική της:

“Αγαμέμνων” του Αισχύλου A’ βραβείο στο International Student Theatre Festival “Danail Chirpansky” στη Βουλγαρία

Special Prize στο 37ο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών της σχολής VGIK στη Μόσχα

Αυτές οι διακρίσεις αναδεικνύουν το ταλέντο της και την αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο.

Χάρης και Αναστασία ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας

Χάρης και Αναστασία ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας

Προσωπική Ζωή και Ενδιαφέροντα

Όταν δεν βρίσκεται στο πλατό ή στο θέατρο, η Ιφιγένεια αφιερώνει τον χρόνο της σε ταξίδια και στην εξερεύνηση νέων τόπων και εμπειριών. Όπως έχει δηλώσει στο olafaq.gr: «Λατρεύω τα ταξίδια, να φεύγω από τη βάση μου και να βλέπω νέους τόπους και εικόνες. Μου αρέσουν τα απλά πράγματα, να ξεκουράζομαι, να περνώ χρόνο με τους ανθρώπους μου και πάντα αφήνω στη ζωή περιθώρια να με εκπλήσσει».

 

Παρά το γεγονός ότι έχει αφήσει την Κατερίνη από τα 18 της, επιστρέφει τακτικά για να απολαύσει τους πιο αργούς ρυθμούς και την ηρεμία που προσφέρει η πόλη της παιδικής της ηλικίας: «Μεγάλωσα στην Κατερίνη και επιστρέφω περίπου τρεις φορές το χρόνο. Κάθε επίσκεψη είναι ευκαιρία να ηρεμήσω και να ξαναβρώ τις μνήμες μου, να συνδεθώ με τις ρίζες μου και να φορτίσω δημιουργικά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο all4fun.gr

