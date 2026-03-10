Εισαγγελική έρευνα για την καθηγήτρια που πέθανε στη Θεσσαλονίκη

Στο επίκεντρο τα περιστατικά bullying που είχε καταγγείλει

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η καθηγήτρια είχε καταγγείλλει ότι έπεφτε για μήνες θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών / SKAI
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον θάνατο καθηγήτριας από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Η καθηγήτρια είχε καταγγείλει εκφοβισμό από μαθητές στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.
  • Η έρευνα θα εστιάσει σε αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα και στις καταγγελίες της εκπαιδευτικού.
  • Η εκπαιδευτικός είχε ζητήσει παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση που βίωνε.
  • Στην αναφορά της, κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού και ζήτησε μέτρα ασφαλείας στο σχολείο.

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε.

Θεσσαλονίκη: «Αφού δεν κατάφεραν να την εξοντώσουν νομικά, την έσκασαν»

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή - παραπομπή, που σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Ξεσπά ο σύντροφος της καθηγήτριας που πέθανε: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»

Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας. Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο. Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 |
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
