Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η περίοδος υποβολής ορίζεται από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους.

