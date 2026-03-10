Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1

Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα 16 Μαρτίου (βίντεο Mega)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το έντυπο Ε1 φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το 2025.
  • Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
  • Η περίοδος υποβολής ορίζεται από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026.
  • Καθορίζονται τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση. 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η περίοδος υποβολής ορίζεται από τις 16 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2026
 |
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
