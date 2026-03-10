Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

Επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη (10/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το μεγαλύτερο διυλιστήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισε επ' αόριστον μετά από ιρανική επίθεση.
  • Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στο Άμπου Ντάμπι λόγω της εξουδετέρωσης των μονάδων παραγωγής.
  • Η ροή πετρελαίου προς τη Δύση σταμάτησε.
  • F-16 των Εμιράτων κατέρριψε ιρανικό drone κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, ανάλογα με τους όρους.

Η καρδιά της ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκε το απόλυτο πλήγμα. Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής τυλίχθηκε στις φλόγες και έκλεισε επ’ αόριστον. Η ιρανική επίθεση ακριβείας εξουδετέρωσε τις μονάδες παραγωγής, αναγκάζοντας το Άμπου Ντάμπι να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η ροή του πετρελαίου προς τη Δύση παγώνει.

Αναχαίτιση στο Ντουμπάι: F-16 των Εμιράτων διαλύει ιρανικό drone

Αναχαίτιση στο Ντουμπάι: F-16 των Εμιράτων διαλύει ιρανικό drone

Την ίδια ώρα, εικόνες που κόβουν την ανάσα έρχονται από την παραλία Αλ Μαμζάρ στο Ντουμπάι. Ένα F-16 των Εμιράτων καταδιώκει και εξουδετερώνει ιρανικό drone - καμικάζι, χρησιμοποιώντας έναν από τους πιο εξελιγμένους πυραύλους μικρού βεληνεκούς στον κόσμο. Το ιρανικό Σαχέντ πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος για να τυφλώσει τα επίγεια ραντάρ, όμως εντοπίστηκε από το προηγμένο σύστημα του μαχητικού. Η αναχαίτιση έγινε σε απόσταση αναπνοής από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενώ η αεράμυνα των Εμιράτων μετρά ήδη 113 καταρρίψεις.

Πύρινη κόλαση στο Μπαχρέιν: Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας

Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με την Τεχεράνη»

Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με την Τεχεράνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Δευτέρα, στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι εξαρτάται από τους όρους, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει, ανέφερε το Fox News.

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: "Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη".

Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!

Τόνισε εξάλλου ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι "πέρα από τις προσδοκίες", επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΝΤΟΥΜΠΑΙ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ
