Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!

Διαψεύδουν επισήμως παρά τις πληροφορίες από το Ισραήλ

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Photo AP Altaf Qadri Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να επιτέθηκαν στο Ιράν ως απάντηση σε πρόσφατα πλήγματα από την Τεχεράνη.
  • Η επίθεση, αν επιβεβαιωθεί, έχει συμβολικό χαρακτήρα και αφορά μονάδες αφαλάτωσης.
  • Είναι το πρώτο πλήγμα αραβικής χώρας κατά του Ιράν στη σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, σπάζοντας ένα ταμπού.
  • Τα Εμιράτα διαθέτουν ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά είχαν αποφύγει μέχρι τώρα την εμπλοκή στη σύρραξη.
  • Η επίθεση διαψεύδεται επίσημα από τα Εμιράτα, τα οποία δηλώνουν ότι δεν στοχεύουν πολιτικές υποδομές.


Υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο να ππήκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φέρονται να πραγματοποίησαν επίθεση στο Ιράν μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα  στην επικράτειά τους  από την Τεχεράνη, σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, με τα τελευταία να σημειώνονται σήμερα το πρωί.  

Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ
 

Αν και το χτύπημα  των ΗΑΕ εφόσον επιβεβαιωθεί έχει πρωτίστως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς επλήγησαν μονάδες αφαλάτωσης, ως απάντηση σε αντίστοιχο πλήγμα δικής τους μονάδας επίσης αφαλάτωσης, στέλνει παράλληλα το μήνυμα ότι μπορούν να αναλάβουν δράση αν χρειαστεί κατά του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για το πρώτο πλήγμα αραβικής χώρας κατά της Τεχεράνης σε πολεμική της σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι ένα «ταμπού».    

Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε

Να σημειωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις, από τις πιο ισχυρές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά είχαν αποφύγει να εμπλακούν στη σύρραξη.    

ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η επίθεση πάντως, παρά τις σχετικές πληροφορίες από το Ισραήλ, διαψεύδεται επίσημα μέχρι στιγμής από τα Εμιράτα , τα οποία διαμηνύουν ότι δεν αποτελούν στόχο τους πολιτικές υποδομές, όπως είναι μια μονάδα αφαλάτωσης.   

