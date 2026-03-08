Μπήκαν στον πόλεμο τα Εμιράτα; Φέρονται να χτύπησαν το Ιράν!



Υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο να ππήκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φέρονται να πραγματοποίησαν επίθεση στο Ιράν μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα στην επικράτειά τους από την Τεχεράνη, σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι, με τα τελευταία να σημειώνονται σήμερα το πρωί.

Αν και το χτύπημα των ΗΑΕ εφόσον επιβεβαιωθεί έχει πρωτίστως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς επλήγησαν μονάδες αφαλάτωσης, ως απάντηση σε αντίστοιχο πλήγμα δικής τους μονάδας επίσης αφαλάτωσης, στέλνει παράλληλα το μήνυμα ότι μπορούν να αναλάβουν δράση αν χρειαστεί κατά του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για το πρώτο πλήγμα αραβικής χώρας κατά της Τεχεράνης σε πολεμική της σύγκρουση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι ένα «ταμπού».

Να σημειωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις, από τις πιο ισχυρές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά είχαν αποφύγει να εμπλακούν στη σύρραξη.

Η επίθεση πάντως, παρά τις σχετικές πληροφορίες από το Ισραήλ, διαψεύδεται επίσημα μέχρι στιγμής από τα Εμιράτα , τα οποία διαμηνύουν ότι δεν αποτελούν στόχο τους πολιτικές υποδομές, όπως είναι μια μονάδα αφαλάτωσης.