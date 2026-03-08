Ιράν: Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου – Νεκροί σε Ντουμπάι-Κουβέιτ

Τραυματίες στο Μπαχρέιν και πλήγματα σε ζωτικής σημασίας υποδομές

Κοσμος
Πηγή: Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AP Photo (File) Altaf Qadri, βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν στις χώρες του Κόλπου, με θύματα και υλικές ζημιές.
  • Στο Κουβέιτ, επιθέσεις σε δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιο προκάλεσαν πυρκαγιά, αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Στο Μπαχρέιν, τρεις τραυματίες από θραύσματα πυραύλων και ζημιές σε πανεπιστημιακό κτίριο.
  • Ο στρατός του Κουβέιτ προειδοποίησε για πιθανές εκρήξεις κατά την αναχαίτιση επιθέσεων.
  • Ο Γ.Γ. του CCG καταδίκασε τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ως επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης.

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν σήμερα νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων στο Κουβέιτ σε «ζωτικής σημασίας» δεξαμενές καυσίμων στο αεροδρόμιό του, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μπαχρέιν.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου (lπηγή: liveuamap.com) 

Οι επιθέσεις και η έντασή τους προκαλούν εντύπωση και ποικίλες ερμηνείς καθώς έρχονται λίγες ώρες μετά τη «συγγνώμη» του Προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου!   

Κατά την ένατη ημέρα του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι τα τελευταία, για την ώρα, που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αντιμετωπίζουν «νέα επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας στο Χ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μάλιστα υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις στο Ντουμπάι.   

Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πύραυλου που αναχαιτίστηκε

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε νωρίτερα ο στρατός του Κουβέιτ μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Νωρίτερα, μέσα στη νύχτα, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε νέο κύμα με επιθέσεις, καταγγέλλοντας επιχείρηση «άμεσης στοχοποίησης μιας ζωτικής σημασίας εγκατάστασης», όταν «δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο αεροδρόμιο τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς «σοβαρούς τραυματισμούς».

 

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.
 

