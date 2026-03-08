Σεισμός 5,6 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Θεσπρωτία

Κατολίσθηση στην Εγνατία Οδό μεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας

Πηγή: Φωτγογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:32 π.μ. στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, αισθητός σε όλη την Ήπειρο.
  • Δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, αλλά οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι και έχουν βγει στους δρόμους.
  • Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ χαρακτήρισε θετική την εκδήλωση μετασεισμών 4,7 και 3,4 Ρίχτερ.
  • Σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές και κατολίσθηση στην Εγνατία Οδό.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή για αποκατάσταση και έλεγχο της κατάστασης.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,6  βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 5.32 σήμερα τα ξηεμερώματα, με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ήπειρο.

Το επίκεντρο του σεισμού στη Θεσπρωτία

Το επίκεντρο του σεισμού στη Θεσπρωτία ο οποίος αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι ήταν έντασης 5,3 Ρίχτερ (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών)  

Παρά την ισχυρή δόνηση, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές.

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Φιλιατρά

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μικρό, ενώ χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την εκδήλωση μετασεισμών μεγέθους 4,7 και 3,4 Ρίχτερ με τον πρώτο μετασεισμό (4,7 Ρίχτερ) να σημειώνεται μάλιστα λίγη ώρα μετά την κύρια δόνηση. Όπως τόνισε, η μετασεισμική δραστηριότητα αποτελεί «καλό σημάδι», καθώς δείχνει ότι η σεισμική ενέργεια εκτονώνεται σταδιακά. Παράλληλα, συνέστησε προσοχή στους πολίτες, επισημαίνοντας ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές ζημιές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από αρμόδιους μηχανικούς.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιο Χρυσοστόμου, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους εμφανώς αναστατωμένος. Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης, φαινόμενο που συχνά παρατηρείται σε σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ.

Νέος σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Πάνω από 2.000 τα ενεργά ρήγματα

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Ηπείρου ανέφερε στο Action24 ότι προκλήθηκε κατολίσθηση στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας, στα όρια των δήμων Ζίτσας και Φιλιατών, εξαιτίας της σεισμικής δόνησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τον έλεγχο της κατάστασης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
