Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Καλάβρυτα, το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 7 χλμ. δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 23,7 χλμ.
Yπάρχουν αναφορές ότι έγινε αισθητός στην Κόρινθο, την Πάτρα και ορισμένες περιοχές της Αττικής.
Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ήταν πάντως καθησυχαστικός για τον εν λόγω σεισμό.
«Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook.