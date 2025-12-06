Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Αισθητός σε Κόρινθο και Πάτρα

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Καλάβρυτα, το βράδυ του Σαββάτου.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 7 χλμ. δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων και είχε εστιακό βάθος 23,7 χλμ.

Yπάρχουν αναφορές ότι έγινε αισθητός στην Κόρινθο, την Πάτρα και ορισμένες περιοχές της Αττικής.

Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ήταν πάντως καθησυχαστικός για τον εν λόγω σεισμό.  

 «Εκεί υπάρχει γνωστή φωλιά σεισμών. Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
