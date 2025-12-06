Ζάκυνθος: Αδέσποτο σκυλί που μάζεψαν στο σπίτι τους σκότωσε το αγοράκι

Ζάκυνθος: Το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για την επίθεση σκύλου σε αγοράκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του/ κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο, με θύμα ένα αγοράκι δύο ετών. To παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση σκύλου, που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του.

Απαρηγόρητοι οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το μεγαλόσωμο σκυλί, ράτσας pitbull, που ήταν αδέσποτο και το μάζεψαν στο σπίτι τους, θα έφτανε στο σημείο να δαγκώσει και να σκοτώσει το παιδί τους.

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου μεταφέρθηκε το παιδί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, το αγοράκι μόλις 2 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Τα τραύματα του από τις αλλεπάλληλες δαγκωνιές του μεγαλόσωμου σκύλου ήταν τόσο βαριά, που το αγοράκι κατέληξε.

Ζάκυνθος: Οι πρώτες μαρτυρίες για την τραγωδία στον Άγιο Λέοντα

Οι πληροφορίες λένε πως το pitbull χίμηξε και δάγκωσε αστραπιαία το παιδί, τη στιγμή που είχε επιστρέψει μαζί με τους γονείς του από ψώνια στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Έντρομος ο πατέρας, αλβανικής καταγωγής, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του, προσπάθησαν να βγάλουν το κεφαλάκι του μέσα από τα δόντια του σκύλου.

«Από ότι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το 'χαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη και ο πατέρας είναι κρατούμενος στην αστυνομία», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Πρόεδρος Πανελλήνιας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η πεθερά του πατέρα είχε νοικιάσει δίπλα τους ένα σπίτι, στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες πως είχε μαζέψει από τον δρόμο και φιλοξενούσε εκεί δεκάδες αδέσποτα σκυλιά.

