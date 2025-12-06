Θάσος: 50χρονη δέχτηκε επίθεση με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της

Θάσος: Άγρια επίθεση με σουγιά σε 50χρονη από τον πρώην σύζυγό της/ βίντεο από Καλημέρα Ελλάδα, 5/12/25

Σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα κατάφερε ένας άνδρας στην πρώην σύζυγό του, ο οποίος μάλιστα ταξίδεψε από την Αλβανία στη Θάσο για να της κάνει κακό.

Το αποτρόπαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα την 1η Δεκεμβρίου και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν ανατριχίλα.

Σύμφωνα με το kavalanews, το ζευγάρι είχε χωρίσει και τόσο ο 55χρονος αλβανικής καταγωγής όσο και το 50χρονο θύμα είχαν προχωρήσει τη ζωή τους. Η γυναίκα ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια στο χωριό Θεολόγος της Θάσου και είχε κάποιον νέο σύντροφο. Ο πρώην σύζυγος που δεν είχε έρθει ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα, πήρε το ΚΤΕΛ, έφτασε στη Θάσο κι άρχισε να αναζητά την πρώην σύζυγο.

Όταν την εντόπισε σε μίνι μάρκετ, δε δίστασε να μπει μέσα και να την κυνηγήσει μέσα στους διαδρόμους προκειμένου να της επιτεθεί. Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το kavalanews.gr, φαίνεται η στιγμή που η γυναίκα τρέχει να γλιτώσει από τα χέρια του, εκείνος την κυνηγά με μένος, ενόσω η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ μπαίνει μπροστά σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει και να σώσει τη γυναίκα.

Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο στο μίνι μάρκετ με τον 55χρονο να κυνηγά την πρώην σύζυγό του/ kavalanews

Τελικά, πρόλαβε να της επιτεθεί στη μέση του δρόμου, μαχαιρώνοντας την στο πρόσωπο και το σώμα. Οι συγχωριανοί που ήταν κοντά, έτρεξαν στο σημείο της επίθεσης και ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον 55χρονο. Επάνω του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο σουγιάς της επίθεσης, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και πλέον νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Εις βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και απόπειρα δολοφονίας κι έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα.

