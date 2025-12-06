Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα

Δείτε όσα είπε ο Χάρης Ρώμας για τη μητέρα στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού τον περασμένο Σεπτέμβριο

Πλήθος από celebrities έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο Coronet.

Το «παρών» στην παράσταση όπου έγραψε και πρωταγωνιστεί ο Χάρης Ρώμας, έδωσε κι η μητέρα του κυρία Βάνα, η οποία απόλαυσε τον γιο της στη σκηνή. Μαζί τους, μάλιστα, ήταν κι η ηθοποιός Άννα Κουρή που στο σίριαλ Μεν και δεν, υποδύθηκε τη σύζυγό του ονόματι «Βάνα»!

Ο Χάρης Ρώμας με τη μητέρα του και την Άννα Κουρή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Χάρης Ρώμας έχει μια πολύ καλή σχέση με τη μητέρα του και της έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Πρόσφατα είχε μιλήσει για την περιπέτεια υγείας που περνάει η μητέρα του.«Είναι καλά και μου είπαν «μακάρι να της μοιάζετε» και σε αυτό, γιατί μοιάζουμε σε πολλά. Μοιάζω πολύ με αυτή τη γυναίκα. Σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια, γιατί τη βλέπω ότι είναι τούρμπο και οι γιατροί μου είπαν ότι "είναι φαινόμενο". Την αγαπάω πάρα πολύ», είχε δηλώσει στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

Ο Χάρης Ρώμας κι η Άννα Κουρή ήταν τηλεοπτικά ο Διονύσης κι η Βάνα Δάγκα! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Κομπιάζει η φωνή όταν μιλάς για την αρχή, η αρχή μας είναι αυτή η μήτρα και δε θέλω να το σκέφτομαι. Είμαι εξοικειωμένος και με την ιδέα του τέλους και με το δικό μου τέλος αλλά το δικό της τέλος δεν θέλω να το σκεφτώ», πρόσθεσε.