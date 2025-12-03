Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!

Η απρόσμενη συνεργασία δύο εκ των πιο «σκληρών» αγοραστών

Η επιθυμία της να δοκιμάζει τα όριά της μέσα από νέες εμπειρίες ώθησε τη Ζωή να έρθει στο Cash or Trash. Παρόλο που η ίδια είναι αρκετά εξοικειωμένη με τη δημόσια προβολή μέσα από τα podcast και το blog της, η πωλήτρια δεν κρύβει πως ένιωθε έντονο άγχος για την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Η τηλεόραση, άλλωστε, απαιτεί διαφορετικό βαθμό έκθεσης και η Ζωή ήθελε να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως δημιουργός περιεχομένου.

Συγκίνηση στο Cash Or Trash: Η ανθρώπινη ιστορία πίσω από τη δάδα του 2004

Cash or Trash: Οι αγοραστές δεν κρύβουν την αδυναμία τους στα αντικείμενα της Ολυμπιακής

Cash or Trash: Οι αγοραστές δεν κρύβουν την αδυναμία τους στα αντικείμενα της Ολυμπιακής

Στην εκπομπή παρουσίασε τέσσερις τσάντες της Ολυμπιακής, τις οποίες είχε αγοράσει αρχικά για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης. Τα αντικείμενα αυτά, με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα και το εμβληματικό λογότυπο της εταιρείας, τραβούν πάντοτε την προσοχή των συλλεκτών. «Δεν υπάρχει αντικείμενο της Ολυμπιακής που να έχει έρθει στο Cash or Trash και να μην έχει πουληθεί. Η Ολυμπιακή, με τεράστια ιστορία, έφτασε παντού, κατέκτησε τους αιθέρες και σήμερα πολλά αντικείμενα που υπάρχουν στην αγορά είναι περιζήτητα, όπως αυτά εδώ», αποκάλυψε ο Θάνος Λούδος. Αφού εξερεύνησε λεπτομερώς τα αντικείμενα, τα εκτίμησε στα 200 ευρώ συνολικά.

Cash or Trash: Ο Ηλίας «ψάρωσε» τους buyers κι έκλεισε τετραψήφιο deal!

Στο δωμάτιο των αγοραστών, τα αντικείμενα της Ζωής ξεσήκωσαν πραγματική «θύελλα» προσφορών. Με 100 ευρώ ο Άλεξ Σταυρίδης σήμανε την έναρξη της δημοπρασίας. Ο Δημήτρης Δεμερτζής ανέβασε αμέσως στα 300 ευρώ, δίνοντας στη διαδικασία γρήγορους ρυθμούς. Λίγο αργότερα, ο Θανάσης Μαυρομάτης και ο Θάνος Μαρίνης εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, προσφέροντας 320 και 350 ευρώ αντίστοιχα. Τότε ο Σταυρίδης έδωσε 360 ευρώ, προειδοποιώντας πως αυτή θα ήταν η τελευταία του προσφορά.

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash!

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash!

Και τότε συνέβη μια από τις πιο αναπάντεχες συνεργασίες ανάμεσα σε δύο από τους πιο «σκληρούς» αγοραστές: τον Δημήτρη Δεμερτζή και την Άντα Πανά. Ο παλαιοπώλης πρότεινε στην έτερη παλαιοπώλισσα να προσφέρουν από 200 ευρώ ο καθένας - μια κοινή στρατηγική κίνηση που γρήγορα συμφωνήθηκε. «Είναι ιστορική στιγμή. Θα πεις το ηρωικό ναι; Έχουμε συμφωνία;» τη ρώτησε ο Δεμερτζής. Η Ζωή το σκέφτηκε για λίγο και τελικά απάντησε καταφατικά στη δελεαστική πρόταση, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παρουσία της.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
 |
ΑΝΤΑ ΠΑΝΑ
Back to Top