Η Ευλαμπία Ρέβη για το τοξόπλασμα: «Ναι, είμαι έγκυος, ναι έχω γάτες»

Όσα είπε η δημοσιογράφος για τα... επικίνδυνα κατοικίδια

03.12.25 , 15:35 Η Ευλαμπία Ρέβη για το τοξόπλασμα: «Ναι, είμαι έγκυος, ναι έχω γάτες»
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ευλαμπίας Ρέβη στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια μακροσκελή της ανάρτηση στο Instagram, η Ευλαμπία Ρέβη μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που εξακολουθεί να δέχεται συχνά ερωτήσεις κάθε έγκυος: «Τι θα κάνεις με τις γάτες σου τώρα που περιμένεις μωρό;».

Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Με μια σειρά τρυφερών φωτογραφιών, στις οποίες οι γάτες της κουλουριάζονται στη φουσκωμένη της κοιλίτσα, η δημοσιογράφος θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση: «Ό,τι κάναμε πάντα. Απλώς θα μεγαλώσουμε σαν οικογένεια».

Όπως τόνισε, το πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι οι γάτες, αλλά η ανεπαρκής υγιεινή στην κουζίνα και η κατανάλωση ακατέργαστων τροφών.

Η Ευλαμπία Ρέβη αγκαλιά με μια από τις γατούλες της

Η Ευλαμπία Ρέβη αγκαλιά με μια από τις γατούλες της /Φωτογραφία Instagram

«Με ρωτάτε συχνά στα μηνύματά σας τι θα κάνουμε με τους γάτους μας, όταν έρθει το μωρό. Η απάντηση είναι απλή: ό,τι κάναμε πάντα. Απλώς θα μεγαλώσουμε σαν οικογένεια.

Ναι, είμαι έγκυος.
Ναι, έχω γάτες.

Και ναι οι φωτογραφίες με τα πατουσάκια πάνω στην κοιλιά μου είναι αληθινή αγάπη, όχι "κίνδυνος".

Για να το ξεκαθαρίσουμε και σύμφωνα με την επιστήμη: Οι γάτες δεν είναι πρόβλημα στην εγκυμοσύνη. Το μόνο που σχετίζεται με αυτές είναι το τοξόπλασμα, και αυτό:

•Δεν υπάρχει στις τρίχες ή στα χάδια,
•Το πιο σημαντικό: οι περισσότερες γυναίκες κολλούν τοξόπλασμα από άπλυτα λαχανικά ή ωμό κρέας, όχι από τις γάτες.

Τι κάνουμε εμείς στο σπίτι μας;

Ρέβη - Σκουλούδης: Το φύλο του μωρού και οι λιγούρες

Η άμμος καθαρίζεται από τον Σωτήρη ή με γάντια
Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας (όπως όλοι πρέπει!)
Τους γάτους μας τους φροντίζω και τους λατρεύω όπως και πριν, γιατί η αγάπη δεν είναι "επικίνδυνη".

Ο Σίβα και ο Λίο μας ήταν εδώ πριν την εγκυμοσύνη. Ήταν οικογένεια πριν το μωρό, και θα είναι οικογένεια και μετά. Κι αν κάτι θέλω να μάθει το παιδί μας από το πρώτο του κιόλας σπίτι, είναι πως η αγάπη δεν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται κι είναι άφθονη για όλους!

Οπότε ναι, όταν έρθει το μωρό… θα έχει ήδη τα πιο γλυκά, χνουδωτά γατιά να το προσέχουν, όπως κάνουν όλους αυτούς τους μήνες με τη μαμά τους.

Υ.Γ.: Δεκτές όλες οι καλοπροαίρετες συμβουλές για μια πιο εύκολη μετάβαση και μια αρμονική συμβίωση, όχι αρνητικά σχόλια για τα γατιά μας, που βασίζονται σε λάθος ενημέρωση», έγραψε η Ευλαμπία Ρέβη

Η ανάρτηση της Ευλαμπίας Ρέβη
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΡΕΒΗ
