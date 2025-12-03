GNTM: «Οριακά ήταν σαν να πνιγόταν!» - Δείτε το trailer

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μόδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 17:05 «All I Want for Christmas Is You»: Τα αστρονομικά κέρδη της Μαράια Κάρεϊ
03.12.25 , 16:56 Motor Oil - «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Μαζί για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού!
03.12.25 , 16:49 Έκρηξη βίας στους εφήβους: Συμβουλές αντιμετώπισης
03.12.25 , 16:48 Ιστορίες διασήμων με αναπηρία που μας εμπνέουν
03.12.25 , 16:28 Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
03.12.25 , 16:07 Ερρίκος Λίτσης: Η νέα δημόσια εμφάνιση με τη νεότερη σύντροφό του, Αθηνά
03.12.25 , 15:56 Αγάπη στα ερείπια: 54 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μια ομαδική τελετή στη Γάζα
03.12.25 , 15:41 Βιρτζίνια: Νταλίκα «κρεμόταν» από γέφυρα εν μέσω χιονοθύελλας - Βίντεο
03.12.25 , 15:36 Μόνος στο Σπίτι: Πώς ο ένας από τους «κακούς» κέρδισε εκατομμύρια
03.12.25 , 15:35 Η Ευλαμπία Ρέβη για το τοξόπλασμα: «Ναι, είμαι έγκυος, ναι έχω γάτες»
03.12.25 , 15:23 Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακώς στο Λονδίνο - Η βόλτα στο Hyde Park
03.12.25 , 15:18 Ηλικιωμένη Περιγράφει Την Απόπειρα Ληστείας Στο Σπίτι Της
03.12.25 , 15:14 Ποιες είναι οι εύκολες και ποιες οι δύσκολες μέρες του Δεκεμβρίου
03.12.25 , 15:13 Ο Μικρός Γιαννάκης Μιλά Για Την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ
03.12.25 , 14:53 «Στεγνώνουν» Μόρνος - Υλίκη παρά τις βροχές: Σοκαριστικές εικόνες από drone
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
«Στεγνώνουν» Μόρνος - Υλίκη παρά τις βροχές: Σοκαριστικές εικόνες από drone
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love στα μπουζούκια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer της Τετάρτης 3/12
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 28/11) ο Αναστάσης Νταρλαγιάννης, ήταν αυτός που αποχώρησε από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

GNTM - Οι φωνές της Ζενεβιέβ: «Γιώργο, μείνε στο βρακί!»

Η Άννα Μιχαηλίδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή της στη σουίτα της βίλας.

gntm
Απόψε, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Η τελική δεκάδα του GNTM 2025 είναι πιο κοντά από ποτέ!

Μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. Στο Σπίτι του GNTM 2025, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχεται την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, για ένα μάθημα ισορροπίας, πειθαρχίας και φροντίδας του σώματος. Όμως, το χαλαρό κλίμα δεν κρατά πολύ, γιατί η Ζενεβιέβ Μαζαρί έρχεται με μια πρόκληση, που κόβει την ανάσα: μια τολμηρή φωτογράφιση εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece!

Πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, τα μοντέλα πρέπει να δείξουν αυτοπεποίθηση και υψηλή αισθητική. Η Αμαλία Λιούτα, διεθνές μοντέλο, δείχνει το παράδειγμα και η αμηχανία δίνει τη θέση της στη δημιουργία!

gntm

Δύο παίκτες εντυπωσιάζουν, αλλά η μεγάλη ανατροπή έρχεται όταν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος από τους δύο αξίζει τη νίκη. Ποιος θα πάρει τη δουλειά;

Η επόμενη μέρα φέρνει ήλιο και κύματα! Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα μυεί τα μοντέλα στον κόσμο του surf, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης απαθανατίζει την πιο θεαματική και απαιτητική φωτογράφιση μέχρι τώρα! Πολλή αδρεναλίνη, δύο λήψεις για το κάθε μοντέλο και δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα της εταιρίας OMODA & JAECOO, το ηλεκτρικό OMODA 5 EV και το JAECOO 7, που ξεχωρίζουν για το μοντέρνο και ελκυστικό design τους!

Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ. Όμως, μόνο όσοι σταθούν στο ύψος του κύματος θα καταφέρουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Η Άννα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό, έχει τη δύναμη να ανατρέψει τα πάντα, δίνοντας μειονέκτημα σε δύο μοντέλα. Ποιοι θα δεχθούν τα…βέλη της;

gntm

gntm

Στο πλατό της αποχώρησης, η ένταση αγγίζει κόκκινο! Η δεκάδα του GNTM 2025 σχηματίζεται, αλλά για κάποιον ή κάποια το όνειρο του GNTM 2025 θα τελειώσει εδώ.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top