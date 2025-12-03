Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της βιώνει αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη, καθώς ο γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ορκίστηκε στο Ναυτικό, κάνοντας ένα σημαντικό και συμβολικό βήμα προς την ενηλικίωση.

Η τελετή δεν ήταν απλώς ένα τυπικό στρατιωτικό γεγονός· ήταν μια βαθιά συναισθηματική στιγμή για ολόκληρη την οικογένεια, που βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει και να μοιραστεί την υπερηφάνεια μαζί του.

Η Ελένη, εμφανώς συγκινημένη, παρακολούθησε τον πρωτότοκο γιο της να στέκεται με στολή, έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο ευθύνη, εμπειρίες και ωριμότητα. Η στιγμή ήταν φορτισμένη με περηφάνια, αγάπη αλλά και εκείνη τη γνωστή νοσταλγία κάθε γονιού, που συνειδητοποιεί πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια.

Αλλά η Ελένη δεν ήταν μόνη της. Στο πλευρό του Άγγελου βρέθηκε όλη η οικογένεια: Ο πατέρας του, Γιάννης Λάτσιος, περήφανος και συγκινημένος, παρακολούθησε τον γιο του να κάνει αυτό το σημαντικό βήμα. Η γιαγιά του, η κυρία Ζέτα, που έχει σταθεί δίπλα στα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσε να λείπει από μία τόσο σημαντική στιγμή.

Στο πλευρό του και ο Μάκης Παντζόπουλος

Ο Μάκης Παντζόπουλος, ο οποίος έχει αναπτύξει μια ζεστή σχέση με τα παιδιά της Ελένης, ήταν κι εκείνος παρών για να στηρίξει τον Άγγελο. Ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος, ένας από τους πιο σταθερούς ανθρώπους στη ζωή του Άγγελου, βρέθηκε επίσης δίπλα του.

Πάντα δίπλα του ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος

Η παρουσία όλων τους αποτύπωσε ξεκάθαρα την ενότητα και την αγάπη που συνδέει την οικογένεια, παρά τις αλλαγές, τα χρόνια και τις ανακατατάξεις της ζωής.

Υπερήφανοι παππούδες για τον Άγγελο

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Ελένη δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη δική της συγκινητική εμπειρία: «Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου, σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε!»

Με αυτά τα λόγια, η παρουσιάστρια κατάφερε να μεταφέρει σε όλους την ένταση της στιγμής: τη σύγκρουση ανάμεσα στην χαρά και τη συγκίνηση, την περηφάνεια που νιώθει μια μητέρα όταν βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει, να ωριμάζει και να προχωρά στη ζωή του.

Η ορκωμοσία του Άγγελου δεν ήταν απλώς μια τελετή. Ήταν μια γιορτή οικογενειακής αγάπης. Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος στέκονται ενωμένοι για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

Ο Άγγελος Λάτσιος με τους γονείς του, Ελένη Μενεγάκη και Γιάννη Λάτσιο