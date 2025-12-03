Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star

«Σήμερα γεννήθηκε το λουλούδι μας! Αυτή η ξανθιά οπτασία!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 14:53 «Στεγνώνουν» Μόρνος - Υλίκη παρά τις βροχές: Σοκαριστικές εικόνες από drone
03.12.25 , 14:51 GNTM: «Οριακά ήταν σαν να πνιγότανε!» - Δείτε το trailer
03.12.25 , 14:45 Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
03.12.25 , 14:38 Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
03.12.25 , 14:15 Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
03.12.25 , 13:54 Καινούργιου: «Με το καλό, όταν μεγαλώσει το παιδάκι μου να πάμε μαζί»
03.12.25 , 13:42 Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος από την οικογένεια του άτυχου Σωτήρη
03.12.25 , 13:25 Σοκοφρέτα Double Choco: Διπλή σοκολάτα ΙΟΝ, διπλή σοκολατένια απόλαυση!
03.12.25 , 13:19 Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
03.12.25 , 13:08 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Full in love σε Ρέμο και Μάστορα!
03.12.25 , 13:03 Τούνη: «Όλα αυτά τα χρόνια, ο ψυχισμός μου έχει βιαστεί ξανά και ξανά»
03.12.25 , 12:53 Σακχαρώδης διαβήτης: Αυτά τα ποτά μπορείτε να καταναλώσετε άφοβα!
03.12.25 , 12:42 Χαλάει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές σε 9 περιοχές
03.12.25 , 12:29 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το απόλυτο γλυκό που θα θες να τρως συνέχεια
03.12.25 , 12:25 Άση Μπήλιου: Η έκπληξη για τα γενέθλιά της στο Breakfast@Star
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Γενέθλια με εκπλήξεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ημέρα γεμάτη χαρά, συγκίνηση και τρυφερές στιγμές ήταν τα φετινά γενέθλια της Τοξοτίνας Άσης Μπήλιου, που γιορτάστηκαν με τον πιο αυθόρμητο και αγαπησιάρικο τρόπο. Η παρέα του Breakfast@star, όπως πάντα, δε θα μπορούσε να αφήσει τη στιγμή να περάσει χωρίς χιούμορ, τραγούδι και πολλή συγκίνηση.

Με το που ξεκίνησε η γιορτή, ακούστηκαν τα λόγια: «Εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε με γέλια, με χαρές, με πλήξεις… Είναι πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία μέρα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το λουλούδι μας! Αυτή η ξανθιά οπτασία!», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

Δεν άργησε να ξεκινήσει και το κλασικό τραγούδι γενεθλίων, προσαρμοσμένο… ειδικά για εκείνη: «Να ζήσεις Ασούλα και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με αστιά… παντού να σκορπίζεις νιώσεις το φως και όλοι να λένε: να μία η φως!»

Η Άση χαμογελούσε συνεχώς, ευχαριστώντας τους ανθρώπους της ζωής της που βρίσκονταν δίπλα της και της έστελναν απλόχερα ευχές.

Ανάμεσα στις ευχές, ξεχώρισε μία φράση που ειπώθηκε από την Ελένη Χατζίδου με πραγματική συγκίνηση: «Υγεία πάνω απ’ όλα, γιατί έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ…»

Γενέθλια στο πλατό για την Αση Μπήλιου

Η έγκριτη αστρολόγος απάντησε: «Είναι το μόνο που θέλω πραγματικά: υγεία. Είχα μεγάλες ταλαιπωρίες, αλλά το ότι στα φετινά γενέθλια καταφέρνω να περπατώ κανονικά, χωρίς βοηθήματα… είναι πολύ σημαντικό για μένα.»

Η ειλικρίνεια και η δύναμη πίσω από τα λόγια της άφησαν τους πάντες για λίγο σιωπηλούς, πριν ξεσπάσουν ξανά σε χαμόγελα και αγκαλιές.

Τα μαθήματα, οι δυσκολίες και μια νέα αρχή

Η Άση μίλησε ανοιχτά και για τη χρονιά που πέρασε, χαρακτηρίζοντάς την δύσκολη αλλά γεμάτη μαθήματα: «Πήραμε πολλά μαθήματα αγαπημένε μου Κρόνε… αλλά τώρα σιγά-σιγά, κάνε μας τη χάρη και φύγε. Δεν παλεύεσαι άλλο!»

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, έδωσε το στίγμα της νέας χρονιάς: λιγότερες δοκιμασίες, περισσότερη χαρά, περισσότερη ζωή.

Η ίδια έκλεισε με μια φράση που θα μπορούσε να είναι και το motto της νέας της χρονιάς: «Υγεία, χαμόγελο και όλα τα καλά. Αυτό εύχομαι και αυτό θέλω.»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top