Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12

Την Παρασκευή 5/12 οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για μία ακόμη δυναμική κινητοποίηση, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 13:00, με στόχο – όπως τονίζουν οι οργανώσεις του κλάδου – να αναδειχθούν οι χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν τη δημόσια εκπαίδευση και επιβαρύνουν την καθημερινότητα χιλιάδων δασκάλων και νηπιαγωγών.

Δίωρη στάση εργασίας

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση, η ΔΟΕ προκήρυξε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:25 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το ολοήμερο.

Την Παρασκευή, λοιπόν, οι μαθητές θα μεταβούν κανονικά στα σχολεία, αλλά ενδέχεται να σχολάσουν νωρίτερα εξαιτίας των στάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να μην λειτουργήσει και το Ολοήμερο εφόσον οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Η πραγματικότητα στα σχολεία και τα αίτια της διαμαρτυρίας

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούμενες, χαρακτηρίζεται από σημαντικά κενά σε προσωπικό. Πολλά σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις που αναγκάζουν τους δασκάλους να καλύπτουν πολλαπλούς ρόλους, συχνά εις βάρος της διδασκαλίας. Η υποχρηματοδότηση, προσθέτουν, έχει αφήσει τις υποδομές στάσιμες, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής έχει μετατρέψει την εκπαιδευτική εργασία σε οικονομικά ασφυκτική για πολλούς.

Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι η εργασιακή πίεση έχει πλέον γίνει μόνιμη κατάσταση: από τις πολλαπλές ευθύνες εντός του σχολείου μέχρι την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής σε νέα προγράμματα και απαιτήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον που, όπως λένε, επηρεάζει και τους μαθητές, αφού δυσκολεύει την ομαλή και ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία.

Τι διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί

Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν τρεις κατευθύνσεις:

άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα κενά που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων,

ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων,

ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και πλήρως στελεχωμένα.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι οι διεκδικήσεις τους δεν περιορίζονται στα στενά κλαδικά αιτήματα. Αντίθετα, αφορούν τη συνολική ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία – όπως υπογραμμίζουν – αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Με διαφορετικό πρόγραμμα τα σχολεία στις 3/12

Παρά το ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, το πρόγραμμα μαθημάτων θα αντικατασταθεί από δράσεις ενημέρωσης και συμπερίληψης εντός σχολικού ωραρίου. Οι δράσεις εστιάζουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, στην καταπολέμηση στερεοτύπων και στον σεβασμό της μαθητικής ετερογένειας. Τα σχολεία καλούνται να οργανώσουν εκπαιδευτικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με τη συνεργασία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ειδικού προσωπικού. Προτείνεται η χρήση υλικού από τον Ι.Ε.Π. και την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, ενώ καλούνται να διαχυθούν καλές πρακτικές. Η δράση κορυφώνεται με εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου 2025.