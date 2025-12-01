Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12

Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 13:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Τα αλληλομαχαιρώματα της Ζωής και του Ανδρέα και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
01.12.25 , 21:00 Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
01.12.25 , 20:47 Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!
01.12.25 , 20:47 Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
01.12.25 , 20:29 Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
01.12.25 , 20:12 Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier
01.12.25 , 20:12 Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.
01.12.25 , 19:57 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
01.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Παρασκευή 5/12 οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για μία ακόμη δυναμική κινητοποίηση, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 13:00, με στόχο – όπως τονίζουν οι οργανώσεις του κλάδου – να αναδειχθούν οι χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν τη δημόσια εκπαίδευση και επιβαρύνουν την καθημερινότητα χιλιάδων δασκάλων και νηπιαγωγών.

Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο - Η διαδικασία

Δίωρη στάση εργασίας

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής στην κινητοποίηση, η ΔΟΕ προκήρυξε δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:25 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το ολοήμερο.

Την Παρασκευή, λοιπόν, οι μαθητές θα μεταβούν κανονικά στα σχολεία, αλλά ενδέχεται να σχολάσουν νωρίτερα εξαιτίας των στάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να μην λειτουργήσει και το Ολοήμερο εφόσον οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στην κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Η πραγματικότητα στα σχολεία και τα αίτια της διαμαρτυρίας

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούμενες, χαρακτηρίζεται από σημαντικά κενά σε προσωπικό. Πολλά σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις που αναγκάζουν τους δασκάλους να καλύπτουν πολλαπλούς ρόλους, συχνά εις βάρος της διδασκαλίας. Η υποχρηματοδότηση, προσθέτουν, έχει αφήσει τις υποδομές στάσιμες, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής έχει μετατρέψει την εκπαιδευτική εργασία σε οικονομικά ασφυκτική για πολλούς.

Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι η εργασιακή πίεση έχει πλέον γίνει μόνιμη κατάσταση: από τις πολλαπλές ευθύνες εντός του σχολείου μέχρι την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής σε νέα προγράμματα και απαιτήσεις. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περιβάλλον που, όπως λένε, επηρεάζει και τους μαθητές, αφού δυσκολεύει την ομαλή και ποιοτική εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τι διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί

Οι βασικές απαιτήσεις αφορούν τρεις κατευθύνσεις:

  • άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα κενά που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων,
  • ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων,
  • ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και πλήρως στελεχωμένα.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι οι διεκδικήσεις τους δεν περιορίζονται στα στενά κλαδικά αιτήματα. Αντίθετα, αφορούν τη συνολική ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία – όπως υπογραμμίζουν – αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Με διαφορετικό πρόγραμμα τα σχολεία στις 3/12

Παρά το ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, το πρόγραμμα μαθημάτων θα αντικατασταθεί από δράσεις ενημέρωσης και συμπερίληψης εντός σχολικού ωραρίου. Οι δράσεις εστιάζουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες, στην καταπολέμηση στερεοτύπων και στον σεβασμό της μαθητικής ετερογένειας. Τα σχολεία καλούνται να οργανώσουν εκπαιδευτικά, αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με τη συνεργασία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και ειδικού προσωπικού. Προτείνεται η χρήση υλικού από τον Ι.Ε.Π. και την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, ενώ καλούνται να διαχυθούν καλές πρακτικές. Η δράση κορυφώνεται με εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 |
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΔΟΕ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 |
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 |
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top