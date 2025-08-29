Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πολιτική αντιπαράθεση για τα παραρτήματα ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα / Bίντεο αρχείου Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας στη χώρα μας.

Τα 11 ξένα πανεπιστήμια που θέλουν να ανοίξουν παραρτήματα στην Ελλάδα

Πρόκεται για τα:

1) The Open University (μητρικό ίδρυμα) - Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια (Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ) - Θεσσαλονίκη (πόλη λειτουργίας)

  • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών

2) The University of YORK (μητρικό ίδρυμα) CITY (ΝΠΠΕ) - Θεσσαλονίκη

  • Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Σχολή Επιστημών
  • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

3) University of Keele (μητρικό ίδρυμα) - The University of Keele, Greece (ΝΠΠΕ) - Αθήνα

  • Νομική Σχολή
  • Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

4) University of Nicosia (μητρικό ίδρυμα) - UNIC ATHENS (ΝΠΠΕ) - Αθήνα

  • Ιατρική Σχολή
  • Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
  • Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας
  • Νομική Σχολή

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

Μητσοτάκης: «Είναι μία μεταρρύθμιση που παίρνει σάρκα και οστά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, έκανε ειδική αναφορά στις άδειες που δόθηκαν στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλώνοντας: 

«Να σταθώ και στο γεγονός ότι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία, για την οποία η παράταξη μας έχει αγωνιστεί εδώ και δεκαετίες. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε τέσσερα πρώτα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες. Για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά.

Και βέβαια, το γεγονός -να το τονίσω αυτό- ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση -υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στη συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι-, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική.

Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, αλλά είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεοληψίας. Είναι και μια στιγμή δικαίωσης για όλες εκείνες τις οικογένειες που επί χρόνια πλήρωναν σπουδές των παιδιών τους στο εξωτερικό, όταν αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να σπουδάσουν στην πατρίδα μας».

