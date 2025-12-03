Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Σήμερα, Τετάρτη, θα πιστωθεί με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.Aπό την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ.

