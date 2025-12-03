Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Πόσα χρήματα δόθηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 21:19 Το Star στα άδυτα του Πενταγώνου με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη
03.12.25 , 21:18 Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
03.12.25 , 21:15 GNTM: Η Ζενεβιέβ αποκαλύπτει την πιο τολμηρή φωτογράφιση της σεζόν
03.12.25 , 20:35 Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Πότε θα επηρεάσει την Αττική
03.12.25 , 20:24 Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα
03.12.25 , 20:12 Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας
03.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιάννης έλυσε στο παρά-ένα τον γρίφο - Εσύ;
03.12.25 , 19:43 Κέρκυρα: Νεκρή μητέρα που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι - Ήταν μαζί κι η κόρη της
03.12.25 , 19:26 Ακριβαίνουν τα διόδια σε εθνικές οδούς
03.12.25 , 19:14 Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!
03.12.25 , 19:10 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη – Νέα απεργία ως την Παρασκευή
03.12.25 , 18:39 Renault 5 E-Tech electric: Κατασκευάστηκαν 100.000 σε 15 μήνες
03.12.25 , 18:34 Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης
03.12.25 , 18:32 Mercedes-Benz CLA: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Δείτε τις τιμές
03.12.25 , 18:00 Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Κέρκυρα: Νεκρή μητέρα που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι - Ήταν μαζί κι η κόρη της
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, Τετάρτη, θα πιστωθεί με την 13η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 748 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 1.264.939,29 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 943.020,74 ευρώ αφορά 649 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 321.918,55 ευρώ αφορά 99 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 760 ηλεκτρικά οχήματα.Aπό την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 45.712.230,44 ευρώ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top