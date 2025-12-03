Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη – Νέα απεργία ως την Παρασκευή

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12). Υπενθυμίζεται ότι είχαν ήδη τραβήξει χειρόφρενο για 48 ώρες, στις 2 και 3 Δεκέμβρη.
Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
Την ίδια ώρα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.
Απεργία ταξί: Ποια είναι τα αιτήματα των οδηγών
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.