Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του μετρό μετά την Εθνική Άμυνα!

Πρόβλημα ηλεκτροδότησης στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας

Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Mega
Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό

Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα  Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας. 

Το πρόβλημα αποδίδεται στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. 

Λόγω του ότι η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε σε ώρα αιχμής και σε ημέρα μάλιστα απεργίας των ταξί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού είναι μεγάλη.

Απεργία: Χωρίς ταξί για 48 ώρες η Αττική

Εξαιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης υπάρχει πρόβλημα και στη σύνδεση με το Αεροδρόμιο μέσω του μετρό, η οποία διεξάγεται προσωρινά μόνο μέσω του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Hellenic Train. 


 

