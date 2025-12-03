Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του μετρό μετά την Εθνική Άμυνα!

Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό!

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας.

Το πρόβλημα αποδίδεται στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.

Λόγω του ότι η διακοπή της κυκλοφορίας έγινε σε ώρα αιχμής και σε ημέρα μάλιστα απεργίας των ταξί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού είναι μεγάλη.

Εξαιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης υπάρχει πρόβλημα και στη σύνδεση με το Αεροδρόμιο μέσω του μετρό, η οποία διεξάγεται προσωρινά μόνο μέσω του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Hellenic Train.



