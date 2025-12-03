Αγάπη στα ερείπια: 54 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μια ομαδική τελετή στη Γάζα

Εικόνες ελπίδας μέσα από τα ερείπια έρχονται από τη νότια Γάζα, όπου 54 ζευγάρια ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ομαδική τελετή, μέσα στα απομεινάρια δύο χρόνων πολέμου και καταστροφής.

Νεαρά ζευγάρια, ντυμένα με παραδοσιακές παλαιστινιακές φορεσιές και κοστούμια, περπάτησαν χέρι-χέρι ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια της Χαν Γιουνίς, σε μια στιγμή που συμβόλιζε αντοχή, αναγέννηση και την ανάγκη των ανθρώπων να συνεχίσουν να ζουν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε υπό το βλέμμα πλήθους που πανηγύριζε ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, ενώ η διοργάνωση και η οικονομική ενίσχυση των ζευγαριών έγινε από την ανθρωπιστική πρωτοβουλία Al Fares Al Shahim, με τη στήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εικόνες ελπίδας από τον ομαδικό γάμο στη Γάζα / Φωτογραφία AP (Abdel Kareem Hana)

Παρά την εύθραυστη εκεχειρία και το αβέβαιο μέλλον, ο ομαδικός γάμος αποτέλεσε ένα σήμα ότι η ζωή επιμένει, ακόμη και εκεί όπου όλα φαίνονται χαμένα.

Οι φωτογραφίες από τον γάμο δείχνουν ζευγάρια να ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες μέσα στα ερείπια, ενώ γύρω τους οικογένειες χορεύουν. Πρόκειται για μια σκηνή που συνοψίζει τη σημερινή Γάζα: χαρά και πόνος αναμεμειγμένα, ελπίδα και απόγνωση να συνυπάρχουν.

Παρότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο, η στιγμή αυτή έφερε μια ανάσα ζωής σε έναν τόπο εξαντλημένο από τον πόλεμο — μια υπενθύμιση ότι ακόμη και μέσα στα πιο σκοτεινά χρόνια, οι άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν αγάπη, σύνδεση και προοπτική.

Η ιστορία της Εμάν και του Χίκματ Λάουα

Ανάμεσα στα ζευγάρια ήταν και οι 27χρονοι Εμάν Χασάν Λάουα και Χίκματ Λάουα. Ντυμένη με παραδοσιακή παλαιστινιακή φορεσιά σε λευκό, κόκκινο και πράσινο, η Εμάν κρατούσε σφιχτά το χέρι του Χίκματ, ο οποίος φορούσε κοστούμι. Το ζευγάρι, που έχει μακρινή συγγένεια, περπατούσε σιωπηλά κάτω από τα βλέμματα των συγγενών και των κατοίκων, αναζητώντας μια ανάσα αισιοδοξίας.

Η ζωή τους όμως έχει αλλάξει δραματικά. Όπως σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και ζουν στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου παλεύουν καθημερινά να βρουν βασικά αγαθά όπως τροφή και κατάλυμα.

«Θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος», είπε ο Χίκματ. «Ονειρευόμουν ένα σπίτι και μια δουλειά. Τώρα το όνειρό μου είναι να βρω μια σκηνή για να μείνουμε».

Η Εμάν, συγκινημένη, παραδέχτηκε πως η χαρά τους σκιάζεται από τις απώλειες. Έχει χάσει τους γονείς και άλλα μέλη της οικογένειάς της στον πόλεμο. «Είναι δύσκολο να χαρείς μετά από τόση θλίψη. Με τη βοήθεια του Θεού, θα ξαναχτίσουμε τούβλο-τούβλο», είπε με δάκρυα.

Παλαιστίνη: «Η ζωή ξαναρχίζει, αλλά όχι όπως την ονειρευτήκαμε»

Για τους Παλαιστινίους, οι γάμοι αποτελούν παραδοσιακά μεγάλες, πολύχρονες γιορτές που συνοδεύονται από χορούς, πομπές και άφθονο φαγητό. Σήμερα, όμως, μέσα σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο ομαδικός γάμος στη Χαν Γιουνίς, μέσα σε δρόμους γεμάτους ερείπια, ήταν ένα μίγμα γιορτής και πένθους — μια πράξη αντίστασης, όπως σχολιάζουν ειδικοί.

«Κάθε γάμος σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται. Οι μνήμες και οι γενιές δεν χάνονται», σημειώνει η κοινωνιολόγος Ράντα Σέρχαν.