Μόνος στο Σπίτι: Πώς ο ένας από τους «κακούς» κέρδισε εκατομμύρια

Το «Home Alone» («Μόνος στο Σπίτι») είναι ίσως η πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών. Κυκλοφόρησε το 1990 και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Η ιστορία του 8χρονου Κέβιν που μένει κατά λάθος μόνος του τις γιορτές και υπερασπίζεται το σπίτι του από δύο αδέξιους διαρρήκτες έχει συνδεθεί με το χιούμορ, τη νοσταλγία και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια και έφερε στο προσκήνιο τόσο τον μικρό Μακόλεϊ Κάλκιν όσο και τους δύο «Wet Bandits», τους ληστές που προσπαθούν μάταια να εισβάλουν στο σπίτι.

Εκεί κρύβεται και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της ταινίας: πώς ο ένας από τους δύο «κακούς», ο Daniel Stern —ο ηθοποιός που υποδύεται τον Marv— κατάφερε να κερδίσει εκατομμύρια χάρη σε μία λεπτομέρεια στο συμβόλαιό του. Στην πρώτη ταινία είχε συμφωνήσει να πληρωθεί περίπου 300.000 δολάρια για έξι εβδομάδες γυρισμάτων. Όταν η παραγωγή επέκτεινε το πρόγραμμα σε οκτώ εβδομάδες χωρίς αύξηση της αμοιβής, ο Stern διαφώνησε και αποχώρησε προσωρινά. Τελικά επανήλθε, αφού οι παραγωγοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από αντικαταστάτη που δοκίμασαν.

Η πραγματική «χρυσή» στιγμή όμως ήρθε με το sequel, «Home Alone 2: Lost in New York». Έχοντας πλέον αποδείξει την αξία του ρόλου του και γνωρίζοντας ότι η πρώτη ταινία είχε γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, ο Stern μπήκε στη διαπραγμάτευση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ζήτησε —και πέτυχε— μια σταθερή αμοιβή της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, αλλά πρόσθεσε και κάτι σπανιότερο για ρόλο δεύτερου πλάνου: ένα ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ταινίας.

«Ήξερα ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ταινία χωρίς εμένα, αλλά φοβόμουν μήπως γίνω υπερβολικός», είπε. «Αγαπούσα τον ρόλο και δεν ήθελα να χάσω ξανά την ευκαιρία».

Τελικά η συμφωνία έκλεισε: έλαβε 1,5 εκατ. δολάρια και 1% επί των εισπράξεων, αντί για 2% που αρχικά ζητούσε.

Το ρίσκο του αποδείχτηκε σοφό. Το Home Alone 2 έφτασε τις περίπου 359 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Μόνο από το ποσοστό του, ο Stern κέρδισε σχεδόν 3,6 εκατομμύρια δολάρια, πέρα από τη βασική του αμοιβή. Και αυτό χωρίς να υπολογιστούν μελλοντικές επαναλήψεις, δικαιώματα και licensing που αποφέρουν έσοδα μακροπρόθεσμα. Ουσιαστικά, ένας δευτερεύων ρόλος σε μια οικογενειακή κωμωδία μετατράπηκε σε μια από τις καλύτερες οικονομικές κινήσεις της καριέρας του.

Κλασικές, αγαπημένες, χριστουγεννιάτικες

Μερικές από τις πιο κλασικές, διαχρονικές χριστουγεννιάτικες ταινίες που βλέπουμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο:

1. It’s a Wonderful Life (1946)

Η απόλυτη κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία, με τον Τζέιμς Στιούαρτ να ανακαλύπτει την αξία της ζωής μέσα από μια "εναλλακτική πραγματικότητα". Ζεστή, ανθρώπινη, συγκινητική.

2. Miracle on 34th Street (1947 & 1994)

Η ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο Άγιος Βασίλης και ενός κοριτσιού που αμφιβάλλει για τα Χριστούγεννα. Μια ταινία γεμάτη μαγεία και νοσταλγία.

3. Love Actually (2003)

Δέκα ιστορίες αγάπης που μπλέκονται μεταξύ τους στο Λονδίνο λίγο πριν τις γιορτές. Κωμωδία, ρομαντισμός, συγκίνηση – όλα σε μία ταινία.

4. The Holiday (2006)

Δύο γυναίκες ανταλλάσσουν σπίτια για τις γιορτές και βρίσκουν απρόσμενα τον εαυτό τους και τον έρωτα. Απόλυτα "χουχουλιάρικη" ταινία.

5. Elf (2003)

Ο Will Ferrell ως άνθρωπος που μεγάλωσε στον Βόρειο Πόλο σαν… ξωτικό. Μια πολύ αστεία, feel-good χριστουγεννιάτικη κωμωδία.

6. Home Alone 1 & 2 (1990, 1992)

Κωμωδίες που έχουν γίνει πλέον έθιμο. Οι γκάφες των ληστών, ο μικρός Κέβιν και το χιούμορ έχουν γράψει ιστορία.

7. How the Grinch Stole Christmas (2000)

Ο Τζιμ Κάρεϊ στον ρόλο του Γκριντς, του πράσινου γκρινιάρη που μισεί τα Χριστούγεννα. Αστεία και ταυτόχρονα συγκινητική.

8. The Polar Express (2004)

Μια ταινία animation με όμορφη ατμόσφαιρα και μουσική, που μιλά για την πίστη στη μαγεία των Χριστουγέννων.

9. A Christmas Carol (διάφορες εκδοχές)

Η κλασική ιστορία του Σκρουτζ και των τριών πνευμάτων που τον αλλάζουν για πάντα. Από Disney μέχρι δράμα, έχει γυριστεί δεκάδες φορές.

10. The Santa Clause (1994)

Ο Tim Allen… γίνεται κατά λάθος ο Αϊ-Βασίλης. Έξυπνη, ανάλαφρη και ιδανική για οικογενειακή προβολή.