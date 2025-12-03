Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»

Το τραγούδι που θέλει να ακούγεται στην κηδεία του

Ο Γιάννης Βούρος στο Buongiorno
Άκρως αποκαλυπτικός ήταν ο Γιάννης Βούρος στη νέα του συνέντευξη.

Ο ηθοποιός και πρώην Δήμαρχος της Φιλαδέλφειας μίλησε για την απόφασή του να αφήσει πίσω του την πολιτική, να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι και να εμφανιστεί ξανά τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», ενώ έκανε και προσωπικές αποκαλύψεις που συγκίνησαν.

Γιάννης Βούρος: «Δεν είχα ποσοτικό χρόνο με τα παιδιά μου»

Η εξομολόγηση για την οικογένειά του

Ο Γιάννης Βούρος αναφέρθηκε στο τραγούδι «Λευκή καταιγίδα», με το οποίο τον υποδέχτηκαν στο πλατό της εκπομπής Buongiorno: «Το έχω πει και στα παιδιά μου και στη Λένα να παίζει αυτό το τραγούδι στην κηδεία μου, όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Το έχω σκεφτεί και το αποδέχομαι. Είμαι ορθολογιστής και ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Όσα κάνουμε πρέπει να τα κάνουμε με πίστη και αίσθηση υποχρέωσης».

Ο Γιάννης Βούρος με τον μικρότερο γιο του Αλέξη και τη σύζυγό του, Λένα, στην Επίδαυρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Γιάννης Βούρος με τον μικρότερο γιο του Αλέξη και τη σύζυγό του, Λένα, στην Επίδαυρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency 

Στη συνέχεια, τόνισε τη σημασία της ειλικρίνειας: «Προσπαθώ να εκφράζω αυτά που θέλω όσο καλύτερα μπορώ. Κάποιες φορές τα γράφω στα συρτάρια μου, άλλες φορές τα λες φωναχτά. Χρειάζεται θάρρος για να πεις αυτά που σκέφτεσαι, ακόμα και αν δεν αρέσουν σε όλους. Θα ήθελα να είχα πει κάποια πράγματα στους γονείς μου που δεν πρόλαβα. Με τη Λένα και τα παιδιά μου τα λέμε όλα, ακόμα και τα πιο δύσκολα, γιατί αφορούν τις απόψεις, τις προθέσεις και τους στόχους μου, που είναι πολύ προσωπικά αλλά και κοινωνικά».

Η συγκινητική αναφορά στον πατέρα του

Ο ηθοποιός συγκινήθηκε μιλώντας για τον πατέρα του, που έχει φύγει από τη ζωή: «Αν μπορούσα να περάσω 10 λεπτά με κάποιον που δεν είναι πια μαζί μας, θα ήταν ο πατέρας μου. Ήταν πολύ αυστηρός, αλλά έκρυβε μέσα του πολλή γλύκα. Η σχέση μας ήταν πολύ αντρική και θα ήθελα να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο παρέα. Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”. Η πρώτη φορά που με αγκάλιασε ήταν όταν με είδε φαντάρο και συγκινήθηκε. Δεν το λέω με παράπονο, απλώς θα ήθελα να είχαμε εκφράσει πιο συχνά την αγάπη μας, όπως κάνω τώρα με τα παιδιά μου».

 

 

 

