Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ

Παρουσίασε την εκδήλωση φωταγώγησης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Eυγενία Σαμαρά: Τα instastories της από την εκδήλωση φωταγώγησης του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος/ instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευγενία Σαμαρά ήταν η πρωταγωνίστρια της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, με κύριο σκοπό τη φωταγώγηση του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

«Άρωμα γυναίκας»: Σαμαρά - Παπασπηλιόπουλος μαζί στην πρεμιέρα

Ευγενία Σαμαρά στη φωταγώγηση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος/ instagram

Ευγενία Σαμαρά στη φωταγώγηση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος/ instagram

Η ηθοποιός μάλιστα έκανε μια εκθαμβωτική και πολύ σικάτη εμφάνιση με δημιουργία των Eλλήνων σχειδιαστών MI-RŌ.

Ευγενία Σαμαρά στη φωταγώγηση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος/ instagram

Ευγενία Σαμαρά στη φωταγώγηση του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος/ instagram

Ειδικότερα, φόρεσε creme κοστούμι από σατέν, αποτελούμενο από ψηλόμεσο παντελόνι με ζωνάρι, ελαφρώς flare στο τελείωμα και μεσάτο ασορτί σακάκι. Από μέσα φορούσε λευκό πουκάμισο, κλεισμένο μέχρι πάνω και στο κλείσιμο του πρώτου κουμπιού είχε μια καρφίτσα με στρας σε σχήμα πεταλούδας. Από κοσμήματα φορούσε αντίστοιχα δαχτυλίδια και διακριτικά σκουλαρίκια. Τα παπούτσια της ήταν διάφανα γοβάκια, με στρασένια εγγράφα. Τέλος, είχε πιασμένα τα μαλλιά της σε κότσο, όπως ταίριαζε απόλυτα στο look της. 

«Χθες είχα την τιμή να παρουσιάσω την φωταγώγηση του ομορφότερου μέρους στην Αθήνα σε μια γιορτή γεμάτη φως! Και κάπως έτσι μπήκα και εγώ - ντυμένη στα λευκά μου @mirodesigners - χωρίς να το πολυσκεφτώ σε χριστουγεννιάτικο mood. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα καλά παιδιά του @snforg που έκαναν καταπληκτική δουλειά 🙏🏾», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

Η Ευγενία Σαμαρά έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα της β' σεζόν της σειράς «Έχω παιδιά», ενώ από τις 17 Δεκεμβρίου θα πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη στην παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε την νύχτα».

