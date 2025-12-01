GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο

Η αποχώρηση και η πρόβλεψη για τον νικητή του GNTM

Ο Αναστάσης που αποχώρησε από το GNTM στο επεισόδιο της Παρασκευής, φανερά ανανεωμένος με πιο κοντά μαλλιά, βρέθηκε καλεσμένος στο Breakfast@Star το πρωί της Δευτέρας.

«Η αποχώρησή μου ήταν αναπάντεχη, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος από το GNTM», είπε αρχικά το μοντέλο. 

GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο

Η Ελένη Χατζίδου τον ρώτησε για το σχόλιο που έκανε φεύγοντας, ότι μοντελικά οι συμπαίκτες του δεν τον αγγίζουν. «Έχω πολλή αυτοπεποίθηση, είναι κι αυτό κομμάτι του επαγγέλματος. Πιστεύω στον εαυτό μου, ξέρω την αξία μου, ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τη δουλειά μου. Την κάνω πάρα πολύ καλά τη δουλειά μου», ξεκαθάρισε ο Αναστάσης. Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να είναι νικητής του GNTM, απάντησε: «Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα, μέσα σε αυτά θα μπορούσα να κάνω κι αυτό».

GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο

Ο Αναστάσης ξεκαθάρισε ότι η κακή του φωτογραφία είχε να κάνει με το ρούχο που δεν μπορούσε να διαχειριστεί αλλά με το ύψος, αφού φοβήθηκε κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. «Θεωρούσα ότι θα έχω λήψη, αλλά έκανα λάθος... ήμουν με την Ελένη, αλλά θεωρούσα ότι δε θα αποχωρούσα εγώ», είπε.

GNTM: Αποχώρηση - έκπληξη στο σημερινό πλατό!

Ο Αναστάσης μίλησε για την Κατερίνη όπου μεγάλωσε, για τα κιλά που είχε στο παρελθόν αλλά και για το bullying που βίωσε στα παιδικά του χρόνια. «Έφαγα bullying για τα κιλά που είχα όταν ήμουν μικρός», είπε το μοντέλο. Όπως αποκάλυψε έχασε 38 κιλά και βρήκε την αυτοπεποίθησή του. «Σύντομα θα κάνω κι άλλα όνειρα πραγματικότητα», δήλωσε, κλείνοντας, αφού έχει δύο πολύ σημαντικά συμβόλαια και σύντομα θα φύγει για το εξωτερικό!

GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο

Όσον αφορά στον νικητή του GNTM, δίνει τις ψήφους του στη Μιχαέλα και την Ξένια! «Στο GNTM φέτος στο μυαλό μου είναι τα κορίτσια... Μπορεί να είναι κι αγόρι», είπε.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
