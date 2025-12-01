Τσακνής: «O πατέρας μου με αμφισβητούσε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του»

Τι είπε για την ηθοποιό σύζυγό του, Άννα Μονογιού

Με αφορμή τις εμφανίσεις του στο θέατρο Άλσος με τον Κώστα Τουρνά, με τον οποίο είναι φίλοι εδώ και 30 χρόνια, ο Διονύσης Τσακνής μίλησε για την πορεία του στη μουσική, τον πατέρα του που τον αμφισβητούσε καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά και τον «άνθρωπό» του, την ηθοποιό Άννα Μονογιού

Διονύσης Τσακνής: «Η Άννα Μονογιού μπήκε στη ζωή μου και την άλλαξε!»

«Η συνεργασία μας κυλάει απρόσκοπτα και πανέμορφα», είπε ο μουσικός στο Happy Day, αποκαλύπτοντας τα αστεία που κάνει στον Κώστα Τουρνά, όπως το να προσέχει μην πέσει στα σκαλιά, λόγω ηλικίας. 

Κώστας Τουρνάς & Διονύσης Τσακνής «Το Ροκ το Ελληνικό» στο θέατρο Άλσος, κάθε Σάββατο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κώστας Τουρνάς & Διονύσης Τσακνής «Το Ροκ το Ελληνικό» στο θέατρο Άλσος, κάθε Σάββατο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Διονύσης Τσακνής σπούδασε οικονομολόγος. «Δεν ξέρω αν θα διέπρεπα ως οικονομολόγος που έχω σπουδάσει, αλλά ξέρω ότι με τη μουσική τα καταφέρνω», ανέφερε χαρακτηριστικά και αποκάλυψε ότι ο πατέρας του πάντα τον αμφισβητούσε ως μουσικό. 

«Ο πατέρας μου με αμφισβητούσε μέχρι τα τελευταία του, ο οποίος ήξερε μουσική. Ήταν πολύ καλλιεργημένος και με αμφισβητούσε. Προς το τέλος της ζωής του, ας πούμε, είπε κάποια στιγμή “τελικά ο μικρός μάλλον έχει ταλέντο”. Αυτό λειτούργησε ανταγωνιστικά, με την καλή έννοια, σε μένα. Εγώ δεν το έκανα αυτό στα παιδιά μου, ποτέ», εξομολογήθηκε.

Μου λείπει διαρκώς ο Λαυρέντης. Είχε μια θεώρηση στα πράγματα πολύ σοφή

Ο Διονύσης Τσακνής έχει τέσσερα παιδιά, δύο από τον πρώτο του γάμο και δύο από τον δεύτερο με τη Μαρίνα Λαχανά. Τα τελευταία 13 χρόνια είναι ζευγάρι με την ηθοποιό Άννα Μονογιού. Πληροφορίες λένε πως υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης το 2019.

Άννα Μονογιού- Διονύσης Τσακνής/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Μονογιού- Διονύσης Τσακνής, το 2023/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Η Άννα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας ταλαντούχος άνθρωπος… είναι ο άνθρωπος μου», είπε στη συνέντευξή του.

Διονύσης Τσακνής- Άννα Μονογιού, το 2019/ NDP

Διονύσης Τσακνής- Άννα Μονογιού, το 2019/ NDP

Τέλος, αναφέρθηκε και στην περίοδο που διετέλεσε πρόεδρος στην ΕΡΤ. «Δε θα ασχοληθώ ξανά με την τηλεόραση. Το πήρα το μάθημά μου», κατέληξε.
 

