Αγρότες: Παραλύει η χώρα από τα μπλόκα – Κλειστή η ΠΑΘΕ

Ενίσχυση των υφιστάμενων μπλόκων μέσα στις επόμενες μέρες αναμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις μαζικές θανατώσεις ζώων λόγω των κρουσμάτων ευλογιάς.

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένονται δεκάδες τρακτέρ στα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας, ενώ από την Τετάρτη, αγρότες από τα Τρίκαλα σχεδιάζουν να στήσουν νέο μπλόκο στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου. Παράλληλα, αγρότες από τη Μαγνησία σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Την ίδια ώρα αγρότες από τα Μάλγαρα, τις Σέρρες και την Αλεξανδρούπολη ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για να αποκλείσουν τις περιοχές τους με νέα μπλόκα.

Μπλόκα αγροτών: Κομμένη στα δύο η χώρα

Από το μεσημέρι της Κυριακής η χώρα είναι κομμένη στα δύο, αφού η ΠΑΘΕ είναι κλειστή σε δύο σημεία.

Χθες οι αγρότες μετά από έναν κλεφτοπόλεμο με την αστυνομία, έσπασαν τα προστατευτικά στηθαία και μέσω παράδρομου ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αποκλείοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο σημείο συγκεντρώθηκαν αγρότες από τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα, τη Λάρισα, τον Πλατύκαμπο, την Αγιά και τη Μαγνησία.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοίνωσε πως τροποποιούνται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μπήκαν σε ισχύ λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Συγκεκριμένα:

Αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων). Επιπλέον, από τις 16:15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μπλόκα αγροτών: Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τη νέα κρίση με τους αγρότες, οι οποίοι έχουν εξοργιστεί από τις πρώτες καταβολές χρημάτων για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες από ό,τι ανέμεναν.

Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί τη ρήξη με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και το μήνυμα που στέλνει να είναι σαφές: ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μετασχηματιστεί, ενώ παράλληλα δε θα χαθούν χρήματα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Όπως μεταδίδουν κυβερνητικά στελέχη, η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης φέτος είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρσι ήταν γύρω στα 476 εκατομμύρια. Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

Ως προς το γιατί προκύπτει μικρότερος αριθμός δικαιούχων, κυβερνητικά στελέχη απαντούν ότι η προσωρινή μείωση οφείλεται στον χαμηλότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 44.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος αλλά και διότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δε θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και μάλιστα με το συμφωνηθέν σύστημα με την Ε.Ε. οι έντιμοι παραγωγοί θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.

Σημειωτέον, ήδη 2.000 αγρότες δε θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

Αγροτικές επιδοτήσεις: Πληρωμές πριν τις γιορτές

Το στοίχημα πλέον είναι εντός Δεκεμβρίου να γίνουν όλες οι πληρωμές, του 1,2 δισ. από τα συνολικά 3,7 που θα δοθούν φέτος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης πιέζει συνεχώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον μηχανισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνουν όλες οι πληρωμές πριν τις γιορτές.

Οπωσδήποτε η κυβέρνηση καλείται να δώσει και τη μάχη των εντυπώσεων, όχι μόνο απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και απέναντι σε πολλούς αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έχουν «πάρει πάνω τους» το παιχνίδι και κλιμακώνουν τη στρατηγική τους.

Μπλόκα αγροτών: Επεισόδια, τραυματισμοί και 3 συλλήψεις

Χθες, πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων στη Θεσσαλία, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς αγροτών και αστυνομικών.

Οι κόμβοι της Νίκαιας, του Πλατύκαμπου και της Καρδίτσας μετατράπηκαν σε πεδία μάχης καθώς οι αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν μπροστά στα αστυνομικά μπλόκα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και κρότου-λάμψης με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια και να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, δύο αγρότες και να γίνουν τρεις συλλήψεις.

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες των επεισοδίων.

Οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας υπήρξε ρίψη χημικών, όμως αγροτικά μηχανήματα δεν υποχώρησαν, μετακίνησαν τα βαν της αστυνομίας και πέρασαν προς τον δρόμο. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την προσπάθεια της αστυνομίας να παρεμποδίσει τον αγώνα τους.